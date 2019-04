Trofeo C.N.A., Rossella D'Arata ottiene il primo posto nella categoria donne veterane

Altri articoli in Sport

lunedì, 15 aprile 2019, 14:32

E' partita con un alloro, la stagione in circuito per il lucchese Team DB Motorsport. Nel fine settimana appena passato Riccardo De Bellis ha vinto la prima prova della "Novecentoundici Race Cup", corsa all'autodromo del Mugello, idealmente la gara "di casa" per il pistard lucchese

lunedì, 15 aprile 2019, 09:35

Il pilota lucchese, con la Ford Fiesta R2 gommata ufficialmente Hankook, ha di nuovo convinto con una prestazione di vertice che lo ha consolidato al secondo posto in campionato.

lunedì, 15 aprile 2019, 08:52

Non poteva esserci inizio migliore per il Team BRD di Walter Colacino nella Coppa Italia Turismo – Gruppo Peroni – Aci sport. Se il buongiorno si vede dal mattino l’acqua, che ha fatto più da protagonista che da incomodo, scesa sul circuito del Mugello nella gara di apertura di categoria,...

domenica, 14 aprile 2019, 21:39

Il Bama, che tiene a riposo Cappa per caviglia in disordine, perde dopo 20" anche Orsini per lo stesso motivo. Il primo quarto è un film horror con 8 punti frutto del 28% globale al tiro, con astinenza da retina sia dall'arco che ai liberi

domenica, 14 aprile 2019, 21:09

Un finale decisamente amaro per la Geonova che chiude la stagione con una sconfitta, finale al Palafilarete 86/80

domenica, 14 aprile 2019, 18:49

Il pilota portacolori della scuderia Movisport archivia il secondo appuntamento di Campionato Italiano Rally in settima posizione assoluta, cogliendo la seconda piazza tra i piloti iscritti al confronto "asfalto". Un risultato che, in virtù del punteggio conquistato al Rally del Ciocco, proietta il pilota lucchese al vertice della serie catramata