Sport



Una bella giornata per le Nuove Pantere

sabato, 20 aprile 2019, 09:35

Oggi gran bella giornata per appassionati e per gli sportivi della nostra provincia! Anche se siamo alla vigilia della Santa Pasqua le Nuove Pantere schierano in campo due squadre: gli Under 15 impegnati in una gara all'acquedotto e la A2 Softball con le proprie atlete impegnate nel bel complesso di Carraia, assieme alle ragazze del Massa in una importante sfida contro Ronchi del Legionari. Una partita ed un Campionato di A2 che con orgoglio e tantissimo sacrificio la dirigenza delle Nuove Pantere assieme a quella del Massa ha voluto a tutti costi affrontare per dare allo sport lucchese ed al movimento del Softball una opportunità di rilancio e di esperienza che mancava da decenni.



Le ragazze della A2 si stanno allenando da questo inverno con grinta e determinazione; da marzo hanno un team di allenatori di ottimo livello guidato dal Manager Peppe Cardet, esperto allenatore proveniente da Cuba e con trascorsi importanti nel team della Nazionale Italiana Softball. Una opportunità unica per le atlete e per lo sport della nostra provincia voluta con caparbietà dalla dirigenza che è sicura di contribuire alla crescita del movimento e dei risultati nei prossimi anni. Approfittiamo dunque di questa splendida giornara di sole per godersi lo sport agurando a tutti gli sportivi Buona Pasqua.