Vittoria anche per i Giovanissimi B del Tau che si aggiudicano il titolo nel girone di merito Lucca/Pistoia

domenica, 14 aprile 2019, 18:46

Dopo il bis, ecco il tris: i Giovanissimi B 2005 del Tau Calcio Altopascio si aggiudicano il titolo nel girone di merito Lucca - Pistoia e accedono alla Coppa Cerbai per il livello regionale.

La vittoria di ieri (sabato 13) contro l'Atletico Lucca ha infatti decretato matematicamente la vittoria del girone da parte dei ragazzi allenati da mister Massimo Barsotti, che ora potrà guidare la squadra nella competizione regionale.

"Terza settimana, terzo risultato importante ottenuto- commenta entusiasta il direttore sportivo, Dante Lucarelli -. Dopo la vittoria del campionato da parte degli Allievi B e dei Giovanissimi Elite, ecco che anche i Giovanissimi B si sono aggiudicati il girone. Siamo davvero molto contenti: vedere raccolti i frutti di tanto lavoro è la spinta principale per fare ancora meglio. Adesso ci aspettano altre partite, l'attenzione è tutta rivolta sugli Allievi Elite, poi alla Coppa Cerbai, alla fase nazionale per i Giovanissimi Elite e, in questi giorni, al Torneo delle Regioni, che ci vede presenti con sei nostri ragazzi: tre per gli Allievi e tre per i Giovanissimi. Ancora una volta siamo tra le società che portano nella rappresentativa della Toscana il maggior numero di ragazzi. Ancora una volta, testa, cuore, concentrazione tutti rivolti ai ragazzi, ai mister, ai dirigenti e alle tante cose da fare. E infine un ringraziamento: a tutti i miei collaboratori, ai ragazzi, ai mister, allo staff dei dirigenti e degli accompagnatori e ai genitori, che sono sempre presenti. Siamo una bella famiglia!".

ATLETICO LUCCA - TAU CALCIO 0 - 2

ATLETICO LUCCA: Citti, Marchi, Di Bene, Mennucci, Simi, Caturegli, Romani, Scarselli, Mechetti, Franceschini, Gaspari.

TAU CALCIO ALTOPASCIO: Velani, Fasciana, Bargellini, Ferrucci, Vellutini, Lazzari, Zani, Pittalis, Coppola, Maurelli, Cinelli.

RETI: Maurelli, Pittalis.

Partita giocata quasi esclusivamente nella metà campo avversaria. Nella ripresa spinge forte il Tau che, dopo alcune occasioni fallite, trova il gol prima con Maurelli e poi con Pittalis.