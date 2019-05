Sport



103° Targa Florio 2019: quarto posto e tante noie per Stefano Martinelli

lunedì, 13 maggio 2019, 09:02

La gioia e l’onore di aver partecipato ancora una volta ad un Rally come il Targa Florio vengono purtroppo offuscati a tratti dalla leggera insoddisfazione di non aver raggiunto il massimo risultato.

Stefano Martinelli torna a casa con un quarto posto sia nel Campionato Italiano R1 che nel Suzuki Rally Trophy, che in una visione ottimistica possono sembrare un piccolo passo avanti rispetto alle precedenti e sfortunate tappe, mentre nella realtà ben si allontanano dalle ambizioni iniziali:

“La gara non è andata benissimo, la macchina non è al massimo della forma e abbiamo cercato di fare tutto quello che era nelle nostre possibilità. I problemi rilevati e accusati nelle prime due non sono ancora stati risolti, abbiamo dovuto fare tutto di corsa e sapevamo di non essere al top, dispiace perché visti alcuni ritiri importanti era una buona occasione per recuperare terreno”.

Un risultato che non fa bene al morale, ma è grazie alla grinta e all’esperienza che il pilota di Barga è riuscito a sopperire alle difficoltà presentate tanto da un’acerba Suzuki Swift 1.6 quanto da un tracciato complesso come quello siciliano:

“Purtroppo durante le prove il motore soffriva il caldo e perdeva tanta potenza, e già dalla prima sera abbiamo dovuto affrontare un problema di natura tecnica che ci ha fatto perdere secondi in gara. Il Targa Florio è fatto di strade scivolose e salite su cui la Swift 1.6 faceva fatica, in discesa invece andava molto forte e abbiamo provato a sfruttarlo come punto a favore. Come se non bastasse c’erano molti tratti disconnessi che si sposavano poco con l’assetto rigido della vettura e a volte ho dovuto rischiare il tutto per tutto, è stata tosta ma qualche buon tempo è arrivato”.

Nonostante tutto l’edizione 2019 del TargaFlorio rimarrà come un ottimo ricordo nella mente di StefanoMartinelli, al contrario la sua testa deve già proiettarsi verso la prossima gara:

“Amo la Sicilia e ho tanti amici qui, l’accoglienza è sempre fantastica. Il pubblico è numeroso e crea una cornice splendida, non sono solo spettatori ma interagiscono con noi piloti coinvolgendoci in un’atmosfera meravigliosa. È stato bellissimo vincere davanti a loro la prova di Collesano, è una delle tappe più sentite di questo storico rally e ci tenevo molto. Ringrazio Valentina, il mio navigatore Federico Grilli e il team Gliese Engineering Motorsport per avermi accompagnato, però dobbiamo rimetterci a lavoro subito per risolvere i problemi; la situazione in campionato è complicata e da qui in avanti bisogna pensare solo a vincere”.

Un mese esatto separa il pilota toscano dall’impegnativa tappa su terra in Sardegna, una pausa lunga che va sfruttata nel migliore dei modi per rimettersi in carreggiata.