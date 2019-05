Sport



1030 marciatori alla 43^ Sgambata di Antraccoli

lunedì, 27 maggio 2019, 20:53

di Valter Nieri

Le previsioni meteo hanno condizionato solo in parte ieri mattina l'affluenza dei podisti alla 43^ edizione della Sgambata di Antraccoli. Il tempo e la temuta pioggia, uno spauracchio che ha disorientato lo staff organizzativo dell'ASD Marciatori di Antraccoli che ha poi tirato un sospiro di sollievo perché la temuta diserzione non c'è stata.

Si sono presentati alla partenza in 1030, un numero al di sotto della passata edizione di 1400, ma pur sempre un numero considerevole, apprezzando la bellezza del tracciato che si è snodato nelle vie del paese di Antraccoli sulle distanze corte dei 3 e 5 km.

Mentre per chi ha scelto quelle più lunghe dei 14 e 18 km. si è distesa attraversando le più belle piazze del centro storico di Lucca e dopo tanto asfalto il tratto rigenerante e di sollievo all'interno del chiostro quattrocentesco a pilastri ottagonali di San Micheletto, particolarmente apprezzato e che per molti ha meritato una pausa.

La marcia ludico motoria era ieri il 24° appuntamento stagionale con il Trofeo Podistico Lucchese ed ovviamente non poteva mancare alla consueta passeggiata della domenica mattina uno dei fondatori Dante Giuntini che è riuscito a coprire l'intero calendario annuale di appuntamenti sconfinando a volte fuori dal territorio provinciale.

Il Gruppo di Antraccoli rinnova ogni anno energia ed ambizione grazie ai suoi dinamici dirigenti ed al suo Presidente Giancarlo Raschioni, vero motore dell'evento. Un bel da fare per tuttti i tesserati che hanno presidiato il percorso,mettendo in sicurezza il passaggio dei marciatori nei punti di maggior traffico con soluzioni più prudenti.

Giuliano Bellandi ha monitorato le vidimazioni dei partecipanti, un lavoro che ha impegnato un po' tutti gli organizzatori fra i quali i vice presidenti Gianluca Simonetti e Alessandro Orsolini e poco importa se per l'occasione l'Antraccoli non ha potuto partecipare ed impinguare il suo punteggio con il TPL, l'importante era garantire la perfetta riuscita.

Un ramo della società con oltre 100 podisti si dedica invece alle marce competitive ed i risultati non sono mancati, come la voglia di essere sempre protagonisti anche nelle maratone con Luca Picchi che ha vinto assoluto la prima edizione della Vinci-Collodi in occasione del cinquecentenario della morte del maestro.

Passano gli anni ma non calano di numero i podisti dell'Atletica Porcari, ancora ai vertici della classifica, il gruppo più numeroso con 74 podisti che ha preceduto i Marciatori Morianesi e i Donatori di Sangue di Gallicano, il più numeroso della Valle del Serchio.

Anche la "Sgambata" è una marcia ecosostenibile ed entra a far parte del progetto rifiuti zero. Dopo la sgambata ora spazio alla sagra del fritto misto e baccalà al forno, in programma nel campo sagra, sulla Romana in questo fine settimana con inizio alle ore 19.

L'Antraccoli devolve in beneficenza il ricavato alle famiglie più bisognose del paese e ad opere missionarie.Un bel gesto per una sagra di successo come quella che annualmente viene organizzata verso la fine di agosto per i buoni palati del pioppino e della polenta.

CLASSIFICA DEI GRUPPI PIU' NUMEROSI

1.o Atletica Porcari 74; 2.o Marciatori Morianesi 56; 3.o ex aequo G.P.Donatori di Sangue Gallicano e Biribaola 45; 5.o Circolo Ricreativo San Cassiano a Vico 38; 6.o ex aequo Avis Bolognese e Misericordia di Lucca 37; 8.o Marciatori Segromignesi 36; 9.o G.S.Camigliano 33; 10.o A.S.D.Atletica Bagni di Lucca Terme 32; 11.o ex aequo A.S.D.Podistica Altopascese Tau, A.S.D.Canapino, Podisti Lucchesi e Scuole di Antraccoli 30; 15.o Colognora di Compito 29; 16.o Escursionisti Lucchesi 26; 17.o Fratres Piano di Coreglia 24; 18.o Podistica S.Pancrazio 22; 19.o ex aequo U.S.Partigliano, Marciatori Fidas Fornaci e Amatori Avis Pescia 21.