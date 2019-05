Sport



A Follonica medaglie a iosa per Albachiara ai campionati nazionali Uisp

domenica, 26 maggio 2019, 19:08

di Valter Nieri

Anche nella terza giornata Albachiara raccoglie medaglie ai campionati nazionali Uisp di ginnastica ritmica che si tengono al Palagolfo di Follonica.

Dopo la pioggia di medaglie di ieri, impinguata sul tardi con il bronzo a clavette di Gabriella Paoli nella 3.a categoria junior 2006, da oggi la società diretta da Elisa Quilici vanta quattro campionesse nazionali Uisp in più, grazie ai successi di Viola Cheli alla fune, di Elena Bertolini che mette a segno una fantastica doppietta conquistando il tricolore sia al cerchio che alla palla e Michelle Pighini che, nel giorno del suo diciassettesimo compleanno, conquista l'oro e il titolo al nastro.

Una giornata caratterizzata dagli esercizi riservati alla 3.a categoria senior 2002 e precedenti, di cui fanno parte i successi sopra elencati. Oltre agli ori le ragazze, che erano accompagnate per l'occasione da Elisa Quilici e Rebecca Russo, hanno completato la loro trionfale giornata conquistando altre medaglie sia pure di metallo meno pregiato in altre discipline.

Viola Cheli ha preso anche l'argento con il cerchio. Jessica Martinelli l'argento al nastro e Ginevra Lapi l'argento alle clavette. Anche se la tradizione della ritmica italiana è lunga, Albachiara in appena cinque anni dalla sua nascita sta vincendo più di tante altre società radicate in questo sport da decenni.

La società lucchese ha bruciato i tempi dell'attesa diventando in poco tempo un punto di riferimento sviluppando la sua attività in tutte le discipline della ritmica ed i risultati di questi giorni ripagano il grande lavoro delle sue istruttrici che operano quotidianamente in palestra con le giovani ginnaste.

Dice il vice presidente della società Antonella Nottoli: "Siamo soddisfatti dei progressi che hanno fatto le bimbe come confermano i risultati ai campionati Uisp di questi giorni. Il nostro è un gruppo unito e munito di tanta passione e devo ammettere che tutte queste medaglie ci inorgogliscono molto."

Domani è in programma la quarta giornata, continuando di questo passo ci vorrà il pallottoliere per contare tutti i successi.