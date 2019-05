Sport



A Idea Pieroni il Lucca Sport Award

giovedì, 30 maggio 2019, 13:19

di eliseo biancalana

Il mondo dello sport lucchese si è riunito allo Ego Wellness Resort di Sant'Alessio per la nona edizione dello Ego Sport Party. È andato a Idea Pieroni (nella foto), 16 anni, campionessa di salto in alto della Atletica Virtus, il Lucca Sport Award, il riconoscimento per l'atleta lucchese che si è particolarmente distinto nel corso dell'anno.

Ego Sport Party ha riunito i dirigenti e gli atleti delle diverse discipline sportive locali, dal basket al calcio, dalle arti marziali agli scacchi. "Abbiamo voluto dare voce agli atleti lucchesi, soprattutto a quelli che non hanno spazio nei media. Sono orgoglioso di questo evento" ha detto Renato Malfatti, fondatore dello Ego Wellness Resort.

Sicuramente meritato il riconoscimento per la barghigiana Pieroni, fresca vincitrice della gara di salto in alto al Brixia Meeting, con la misura di 1,83 a soli due centimetri dal primato personale di 1,85, miglior prestazione mondiale dell'anno della categoria Allieve. Emozionata e sorridente di fronte alle telecamere di NoiTv, la giovane promessa dell'atletica ha ricevuto il premio dall'assessore comunale allo sport Stefano Ragghianti. "Mi fa piacere sia stata premiata un'atleta della Virtus" ha commentato l'assessore che ha ricordato che a breve "ci sarà la firma della convenzione tra il comune e il Coni e l'inizio della procedura di rifacimento della pista del Campo Martini".

Quest'anno è stato inoltre istituito il premio al "fair play" dedicato alla memoria di Francesco Gentilini, lo scomparso presidente del BMW Motorrad Club Lucca. Ed è proprio al BMW Motorrad che è andato il riconoscimento. Ad assegnare il premio la vedova di Gentilini, Manuela Giuliani. "Francesco era una persona speciale, era un gentiluomo" ha ricordato Malfatti.

Tra i tanti volti dello sport spiccava sicuramente la presenza di Marco Landucci, vice allenatore della Juventus. "In passato ho frequentato la palestra ed è l'occasione per vedere persone che non vedevo da un po' di tempo. È un modo per tornare alle origini" ha detto, parlando dello Ego Sport Party. Sono stati presenti anche la pallavolista Luna Carocci, fresca campionessa di Francia con il Racing Cannes, il noto alpinista Riccardo Bergamini e il plurimedagliato atleta Andrea Lanfri.

