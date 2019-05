A S.Pietro a Vico, riparte Estalandia e la nuova stagione dei “campini”

Altri articoli in Sport

venerdì, 31 maggio 2019, 09:59

Week-end ricco di sfide per i colori di Amore & Vita – Prodir. Il team diretto da Volodymyr Starchyk e Roberto Marchetti è volato in Francia dove domani e domenica sarà impegnato in due corse UCI 1.1.

venerdì, 31 maggio 2019, 09:45

Volare su una scopa alla ricerca del boccino d’oro per aggiudicarsi i 150 punti della vittoria. Quale fan di Harry Potter non ha mai sognato di farlo? Ora si può – eccetto volare su una scopa magica ovviamente! – perché, da fine estate 2018, Lucca ha la sua prima squadra...

venerdì, 31 maggio 2019, 09:40

Una settimana di intense emozioni per la Atletica Virtus Lucca che vede fruttare gli anni di silenzioso lavoro pancia a terra, in pista e fuori, passando all'incasso in quella che si può considerare una vera sbornia di risultati

giovedì, 30 maggio 2019, 17:23

Si susseguono i titoli nazionali Uisp per Albachiara al Palagolfo di Follonica. Sull'onda del successo nel collettivo di martedi, ieri Stella Milani, Lisa Berchiolli e Sophia Capperoni hanno fatto il bis a livello individuale, portando in sede altre tre medaglie d'oro

giovedì, 30 maggio 2019, 13:19

Il mondo dello sport lucchese si è riunito allo Ego Wellness Resort di Sant'Alessio per la nona edizione dello Ego Sport Party. È andato a Idea Pieroni (nella foto), 16 anni, campionessa di salto in alto della Atletica Virtus, il Lucca Sport Award, il riconoscimento per l'atleta lucchese che si...

giovedì, 30 maggio 2019, 12:39

Un bel bagaglio di premi è stato portato a casa dalle giovani ginnaste della Ritmica Lucca che nell'ultimo weekend hanno conseguito una serie di ottimi piazzamenti al trofeo nazionale della Rimini Oltremare, tenutosi nella città adriatica dal 24 al 26 maggio