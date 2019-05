Sport



Albachiara conquista la 19^ medaglia ai campionati nazionali Uisp di Follonica

mercoledì, 29 maggio 2019, 17:34

di Valter Nieri

Il medagliere si è di nuovo mosso per Albachiara, impegnata ai campionati nazionali Uisp di ginnastica ritmica in corso al Palagolfo di Follonica e che vede in gara più di duemila atlete in rappresentanza di una sessantina di società.

Nella sessione di gare di domenica Giulia Catelli, in chiusura di serata, aveva conquistato un fantastico bronzo nella categoria V, la massima categoria individuale, riservata alle ginnaste che hanno gareggiato nei campionati di serie A e B della FGI.

Grazie ad una corretta postura e ad un'azione fluida nei movimenti, Giulia è riuscita a contrastare nel punteggio le più forti specialiste nazionali,portando a termine brillantemente gli esercizi con fune, palla, clavette e nastro con una ottima tenuta a difficoltà altissime visto il lotto qualificato delle pretendenti al titolo.

Nella stessa categoria hanno gareggiato anche Carolina Modena che ha coronato l'ottima prestazione di squadra con il sesto posto ed un fantastico 14.750 con le clavette. Al settimo posto si è piazzata Maria Grazia Giusti, a conferma dell'ottimo lavoro di palestra diretto da Elisa Quilici e dalle altre maestre che sono riuscite a mettere in pratica un percorso di crescita di queste ginnaste, tanto da piazzarne tre nelle prime dieci a livello nazionale,confermando grande versatilità con tutti gli attrezzi.

Soltanto lunedì la squadra di Antraccoli non è riuscita a salire sul podio, mentre ieri nella sesta giornata, la sincronia nei movimenti a livello di squadra l'ha portata a salire un'altra volta sul primo gradino del podio conquistando la medaglia d'oro nel collettivo del corpo libero categoria AB con il terzetto formato da Lisa Berchiolli, Sophia Capperoni e Stella Milani che esce dalla pedana laureandosi campione d'Italia.

Il cammino delle bimbe lucchesi dopo sei giornate è esaltante con un bottino di 19 medaglie: 8 d'oro, 8 d'argento e 3 di bronzo, senza considerare i numerosi piazzamenti e i quarti posti che hanno sfiorato il podio. Tante medaglie che proiettano la società lucchese ai vertici del medagliere italiano.

Oggi è in programma la settima giornata di un campionato che avrà l'epilogo domenica al termine di 11 giornate per un impegno organizzativo probante e colossale,seguite da un pubblico appassionato e da famiglie intere. Una promozione ed una vetrina importante per tutte le discipline della ritmica. Il coordinatore nazionale della ginnastica Uisp Armando Stopponi ha avuto parole di elogio per gli organizzatori, per l'amministrazione comunale di Follonica e per la Uisp di Grosseto. Ottimo il livello tecnico ma ancor più significativo il sorriso delle giovani atlete che imparano a rispettare l'avversario e a dare il massimo per la squadra. Finito il campionato torneranno in palestra ancor più motivate e felici.