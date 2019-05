Albachiara, da Follonica le prime medaglie

Altri articoli in Sport

venerdì, 24 maggio 2019, 15:20

Successo storico per la Atletica Virtus Lucca che, in dirittura d’arrivo nella coppa Toscana di categoria ragazzi e ragazze, centra l’obbiettivo di qualificarsi per la finalissima regionale di ottobre con entrambe le squadre

venerdì, 24 maggio 2019, 13:12

Per la prima volta nella sua giovane carriera Jasmine Paolini, da quest’anno in forza al Tc Italia Forte dei Marmi, ha vidimato il pass per il tabellone principale del Roland Garros, uno dei quattro tornei degli Slam assieme a Wimbledon, Us Open e Australian Open

venerdì, 24 maggio 2019, 11:14

La prima edizione del torneo Open, dotato di un montepremi da 2500 euro e organizzato dal circolo tenni Lucca Vicopelago, sta rispecchiando le attese preventivate, lista partecipanti alla mano, da tutti gli appassionati

venerdì, 24 maggio 2019, 10:17

A 24 ore dall’ufficialità dell’ingaggio di Batabe Zampare, il basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca ha concluso il suo secondo acquisto. Alla corte di coach Francesco Iurlaro arriva Janessa “Chucky” Jeffery, guardia tiratrice americana

venerdì, 24 maggio 2019, 08:55

Per la U14 regionale, siamo all'atto finale di una stagione per certi versi da incorniciare, un inizio da sprinter, con il gas a "tavoletta" inanellando vittorie una dietro l'altra, poi qualche brusca frenata, poi ancora vittorie, per proseguire la corsa verso la vetta, fino a raggiungere alla fine della "regular...

venerdì, 24 maggio 2019, 00:37

Crescono i giovanissimi pugili della Lucchese, la squadra giovanile con Andrea Sgueo (cuccioli) e la coppia Sasha Mencaroni e Riccardo Matteucci (allievi) parteciperà alla finale nazionale conquistando il titolo regionale, nella light boxe gli amatori a Borgo San Lorenzo