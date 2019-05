Sport



Albachiara ricoperta d'oro ai campionati nazionali Uisp di Follonica

sabato, 25 maggio 2019, 19:55

di Valter Nieri

Albachiara è il colore del cielo sopra il Palagolfo di Follonica. La direttrice tecnica Elisa Quilici della squadra presieduta da Massimo Quilici può andare fiera delle sue bimbe e anche del lavoro delle maestre.

Al Palagolfo di Follonica oggi la società lucchese nella seconda giornata di gare dei campionati nazionali Uisp, ha addirittura migliorato il lusinghiero esordio di ieri andando a medaglia con maggiore frequenza e raccogliendo i primi ori.

Nella IV^ categoria allieve 2008 Elena Lenzi conquista il titolo nazionale nella all around e il titolo nazionale a clavette. Per lei un doppio oro che premia la sua velocità e precisione di esecuzione, ma anche la sua aggressività in pedana.

Nella IV^ categoria allieve 2007 medaglia di argento per Asia Mugnani nella all around e nelle clavette. Quinto posto per Giorgia Romagnoli che dopo aver eseguito due esercizi impeccabili, commette qualche errore di troppo con le clavette.

Altra medaglia d'oro ed altro titolo italiano è invece appannaggio di Alyssa Tontini, che nella III^ categoria élite esordienti si impone alla fune, completando la sua storica e felice giornata con il quarto posto al corpo libero.

Brilla anche la medaglia di argento alla palla, ottenuta da Sofia Giampaoli. Angelica Damiani è sesta a corpo libero e settima alla palla. Infine medaglia di argento nel collettivo esordienti con la squadra formata da Angelica Damiani, Alyssa Tontini e Sofia Giampaoli.

La varietà del lavoro ha fatto trovare pronte queste giovani farfalle lucchesi, mostrando un connubio artistico tra il carattere del brano musicale, nelle loro esibizioni, con il dinamismo delle sue protagoniste. Una raccolta di medaglie fra le più importanti e numerose in stagione per Albachiara che prosegue domani le sue gare con rinnovata fiducia e consapevolezza di poter andare ancora a segno in altre discipline ritmiche.