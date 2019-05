Sport



Amore & Vita | Prodir alla Minsk Cup in Bielorussia in cerca di gloria

venerdì, 10 maggio 2019, 17:12

Amore & Vita – Prodir sarà impegnata in Bielorussia questo week-end, dove si correrà la MINSK CUP, gara UCI adatta principalmente ai velocisti. A guidare il team insieme a Volodymyr Starchyk ci sarà per la prima volta Toms Flaksis, ex corridore lettone oggi coach Junior, Under 23, ed Elite delle nazionali lettoni maschili e femminili. La gara di Minsk sarà molto difficile da interpretare perché per gli atleti dell’est puntano a questa corsa come fosse una classica monumento, un po’ come succede in Sudamerica.

Amore & vita – Prodir sarà capitanata dal velocista argentino Federico “Cachorro” Vivas che dopo un avvio di stagione sfavillante impreziosito da due vittorie, aveva deluso le aspettative nelle gare italiane anche a causa della caduta (sempre in Argentina alla fine di Febbraio) che lo aveva costretto ad un forzato periodo di stop di quasi tre settimane.

Oggi “Cachorro, el Pitbull” come lo chiamano tutti nel suo paese, sembra definitivamente recuperato ed appare decisamente pronto fisicamente e determinato psicologicamente a dimostrare tutto il suo valore in corsa.

“Sono uno sprinter e vivo per le emozioni che mi regalano le volate – spiega Vivas – negli ultimi chilometri è come se andassi in trance ed è come se niente potesse fermarmi o interporsi tra me ed il mio obbiettivo che chiaramente è la vittoria. Purtroppo al Coppi e Bartali ed in Sicilia, sono andato molto male. Non avevo potuto allenarmi come si deve a causa della lussazione alla spalla e quando sono arrivato a quegli appuntamenti non avevo il ritmo adatto. Ho deluso molto il mio team che aspettavano di vedermi combattere con i migliori in volata e disilluso anche me stesso. Adesso però sono pronto e voglio ripagare al meglio la mia squadra che con pazienza e senza crearmi pressioni mi ha atteso e conta tanto su di me”.

Al via della MINSK CUP in appoggio a Vivas ci saranno i lettoni Kanepejs, Ansons, Gavars, Pelcers, Kornivols e Sergis. Dopo il GP Minsk il team volerà in Estonia peril Tour of Estonia, UCI 2.1; dove oltre ad alcuni di questi atleti appena menzionati si uniranno Marco Tizza e Viesturs Luksevics.