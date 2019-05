Sport



Attesi 1500 podisti domenica alla 43^ Sgambata di Antraccoli

giovedì, 23 maggio 2019, 19:40

di Valter Nieri

Questa volta l'ASD Marciatori di Antraccoli, con il suo presidente Giancarlo Raschioni, non presenzierà alla partenza con il suo gruppo, sempre fra i più numerosi nelle marce del Trofeo Podistico Lucchese, ma sarà a capo dell'organizzazione della 43.a edizione della Sgambata di Antraccoli, una fra le più affascinanti marce dislocate fra la periferia ed il centro storico di Lucca.

I marciatori di Antraccoli sono un gruppo numeroso che condivide gli stessi obiettivi lavorando in sintonia, sensibilizzando informazione, prevenzione, aggregazione e socializzazione. Una marcia a carattere ludico motorio, 24.o appuntamento stagionale con il TPL, atta al benessere fisico della persona che conferma la bellezza del percorso che può essere selezionato sulle distanze di km.3, 5, 14 o 18.

Le distanze corte si snodano intorno al paese di Antraccoli, mentre la 14 e 18 in prossimità dello stadio Porta Elisa si protrae all'interno della cerchia muraria entrandovi dai sotterranei nel complesso del "bastardo". Inizialmente nel centro storico viene attraversata piazza S.Francesco per poi salire sulle mura e riscendere da Porta Elisa, immettendosi sulla via Pesciatina. Quindi si costeggia l'ospedale S.Luca per poi proseguire in via Paladini di Antraccoli e giungere all'arrivo nella Romana di fronte all'area sagre, da dove è fissata anche la partenza.

Il presidente Raschioni ci tiene a precisare una piccola variazione di percorso rispetto alle ultime edizioni: "Quest'anno non ci è consentito di entrare nel meraviglioso giardino del Palazzo Pfanner, un impedimento che non dipende dalla nostra organizzazione e non sappiamo nemmeno spiegare il motivo di questa forzata rinuncia e di questa ordinanza di divieto di circolazione, ma speriamo di poter ripristinare il percorso, per noi tradizionale, negli anni a venire".

Fra i più attivi a controllare il tracciato e metterlo in sicurezza Giuliano Bellandi e i numerosi collaboratori presenti agli incroci stradali nel supportare la scorrevolezza della manifestazione. Un tracciato che si svolge per circa l'80 per cento su strade asfaltate ed è quindi consigliabile calzare scarpe da running leggere ed ammortizzate, per rendere meno brusco l'impatto con il suolo.

Il presidente Raschioni ha anche un particolare ringraziamento da fare: "Nel percorso storico cittadino i podisti potranno entrare all'interno del quattrocentesco chiostro a pilastri ottagonali di S.Micheletto, una autorizzazione che ci ha gentilmente concesso la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che ringraziamo".

Tre i punti di ristoro, il più grande nell'area sagra all'arrivo. La partenza è fissata dalle 7,30 alle 8,30. La partecipazione è aperta a tutti, tesserati ed occasionali, con possibilità di acquisirne il diritto nei seguenti punti di prevendita: Marathon Sport Lucca a S.Anna, Pizza Service Lucca a S.Filippo, Gelateria Achille di Antraccoli, Mobilificio Pellegrini, Edicola Cartoleria e Forno Baldocchi di Antraccoli.

ANTRACCOLI BENE ANCHE A LIVELLO COMPETITIVO

Continua ad essere il risultato stagionale più importante a livello competitivo quello di Luca Picchi, splendido vincitore della prima edizione della Eco Ultramaratona da Vinci a Collodi di 45 km. in occasione dell'anno di celebrazione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci.

Ma l'intero gruppo di Antraccoli ha confermato la sua fase di costante di miglioramento che ha caratterizzato l'ultimo mese di gare. Fra i protagonisti principali Mariti e Ruberti vincitori delle rispettive categorie al Trail delle Valli Etrusche. Vitellaro 6.o assoluto alla F.Comarathon di Bagno a Ripoli e secondo di categoria. Luca Picchi è giunto settimo nella 33 km. della Francigena organizzata dal G.S.Mele Marce, con 10.o Paladini. Serafini argento e Vitellaro quarto alla Around Campiglia, mentre in Spagna Donatella Serafini è stata artefice di un grande risultato nella mezza maratona di Madrid con il secondo posto di categoria.