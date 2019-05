Sport



Bama Altopascio sconfitta, addio ai play-off

domenica, 5 maggio 2019, 22:04

ABC CASTELFIORENTINO 95

BAMA ALTOPASCIO 63

(Parziali: 27-12; 53-32; 76-45; 95-63)

CASTELFIORENTINO: Tozzi 26, Terrosi 8, Verdiani 10, Belli 9, Delli Carri 16, Zani 11, LAzzeri, FLotta, Daly 9, TIcciati 4, Cantini 2, Calamassi. All. Betti

BAMA ALTOPASCIO: Pantosti 4, Orsini 14, Cappa 6, De Falco 4, Meucci 8, Poggetti, Lombardi 1, Baroncelli 23, Bini Enabulele, Bonari 2, Bontempo, Riccio 1.

Arbitri: Landi e Panelli

Finisce l'avventura play-off con il Bama Altopascio letteralmente spazzato via, come un temporale d'estate spazza via la polvere, da Castelfiorentino. Rosablù sin da subito nervosi quanto poco lucidi in attacco e ipermolli in difesa, addirittura indisponenti a rimbalzo dove mai, o quasi mai, è stato tentato un taglifuori.

Segno di una squadra letteralmente sulle gambe, forse prosciugata dalla dispendiosa rimonta di mercoledì. Giusto riconoscere i meriti di un team come quello castellano superiore a livello fisico, tecnico e tattico anche se la pochezza degli altopascesi ha fatto sembrare gli avversari i Golden State Warriors.

54 rimbalzi a 30 la lotta, anche se lotta non c'è stata, è il dato che salta agli occhi, così come il doppio delle palle perse (14 contro 7). Con in più annessa una difesa al limite del raccapricciante sui pick and roll (almeno 30 punti subiti con questa tipologia di attacco senza mettere in atto le doverose contromisure). Insomma stagione tutto sommato positiva anche se fuoriesce spontaneo il termine "bene ma non benissimo".

Un girone di andata decisamente ottimo (9 vittorie e 4 sconfitte) dopo il quale c'è stato un calo lento ma costante di rendimento della Novelli Band. Il Bama ha raggiunto i play-off vivendo della rendita dei 18 punti al giro di boa del campionato. Nei play-off si sa, il fattore fisico è preponderante rispetto alla regular season.

Fattore questo che ha messo a nudo tutti i limiti fisici, tecnici e tattici dei rosablù paleati in regular season. Limiti che hanno dato luogo a due figuracce epiche lontano da Ponte Buggianese. La vittoria, condita da difesa super, in gara 2 aveva illuso di andare a giocarsi le proprie chances in gara 3 ma così non è stato, anzi.

6 a 0 dopo 1'30" e 27-12 al primo fischio. Coppia arbitrale che non riesce a gestire il match, sbagliando a ripetizione ed affibbiando tecnici a ripetizione dopo palesi errori. Espulso Terrosi per i padroni di casa, decisione a dir poco eccessiva. Il match va avanti sulla stessa falsariga ed assume i caratteri della sonora imbarcata.

Padroni di casa che doppiano più volte il Bama e l'imbarcata arriva davvero. Onore ai vincitori, squadra vera, completa, con giovani talenti e senior di spessore. La semifinale con Agliana sarà senz'altro appassionante. Per il Bama ci sono, comunque, applausi al termine del match da parte di una trentina di aficionados che avevano raggiunto Castelfiorentino sperando in un epilogo se non diverso quantomeno dignitoso.