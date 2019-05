Sport



Baseball: DRK sport continua la fase di recruiting 2019

lunedì, 13 maggio 2019, 12:25

Continua la vivissima fase di recruiting per la DRK Sport, la società amatoriale lucchese del presidente Tito Melchiorre che da primavera sta moltiplicando gli impegni per portare nuove leve al baseball e softball lucchese. La DRK con un attento programma rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni sta lavorando in varie scuole del comprensorio del comune di Capannori nell'ambito del progetto Vetrina Scolastica e con un notevole riscontro sta ponendo le basi anche per il prossimo anno scolastico dato il forte interessamento diretto dei plessi scolastici. Scuola e non solo, tutte le manifestazioni sportive e collaterali sono seguite con attenzione dalla DRK Sport, come Sabato 4 maggio, la giornata dello sport "Tutti in Gioco" in piazza Aldo Moro a Capannori con stand e Punto Gioco in collaborazione con L'Allegra Brigata.



Grande successo di pubblico e interessamento dei ragazzi e dei genitori che vengono indirizzati all'appuntamento settimanale del martedì (ore 17,30) presso l'impianto softball di Carraia della Checchi Calcio.



La DRK Sport e' orgogliosa di collaborare alla fase di recruiting con solo tecnici lucchesi di esperienza e collaboratori che vivono e conoscono l'esigenza del territorio.

Lavorare con serenità ed armonia è la filosofia della società di Capannori che non vuole mai tralasciare la parte ludica e inclusiva che fin dalla sua nascita la caratterizza.