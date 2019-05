Sport



Batabe Zempare è una nuova giocatrice del basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca

giovedì, 23 maggio 2019, 15:34

Inizia a prendere forma il rinnovato basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca. Dopo l’annuncio del nuovo coach Francesco Iurlaro, che sarà presentato sabato 8 giugno, e la conferma di Ashley Ravelli, il team biancorosso ha perfezionato l’ingaggio di Batabe Zempare, ala forte con doppia cittadinanza (ghanese e americana). Per la cestista classe 1994, nella scorsa stagione in forza nel club francese del S. Amand Hainaut, si tratta di un ritorno nel massimo campionato italiano dopo la bella annata, correva la stagione 2017-2018, disputata con la maglia della Meccanica Nova Vigarano. In quella esperienza, Zempare è salita alla ribalta come una delle migliori interpreti nel suo ruolo. Per lei parlano le cifre maturate in terra ferrarese: 18,2 punti di media a partita e 13,3 rimbalzi.

Oltre ad essere una classica giocatrice da pitturato, dove sfrutta alla perfezione i suoi 187 cm, Batabe Zempare sa colpire anche dalla distanza, come testimoniato dal 32\102 da oltre l’arco fatto registrare sempre con Vigarano. A livello cestistico, la sua formazione parla americano. Una volta concluso il percorso liceale alla Chapparal High School in Arizona, nel quadriennio accademico Zempare è stata protagonista a California State Bakersfield University nella Western Athletic Conference Ncaa. Le altre tappe della sua carriera professionistica, spesa tutta in Europa, sono state il Neftochimic in Bulgaria, l’Huima in Finlandia e, come detto, il Saint Amand Hainaut in Francia.