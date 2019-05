Sport



Bionatura Nottolini, via al mercato

lunedì, 13 maggio 2019, 23:41

di Valter Nieri

Archiviato il suo secondo storico campionato di B1 da neo promossa con uno splendido sesto posto ed un punteggio più alto dell'esordio assoluto in categoria nella stagione 2014-15, la Bionatura si concentra sul mercato progettando il futuro con l'ambizione di salire ancora un gradino o due ed avvicinarsi ai play-off.

Protagonista in assoluto in questo momento e sempre sotto la luce dei riflettori è il team manager-banda Valentina Maltagliati, bandiera bianconera e per anni idolo dei tifosi bianconeri. Per la trentaseienne banda pesciatina il 4 maggio rimarrà una data storica, coincisa con la sua prima presenza stagionale ed ultima della carriera in B1 con la Bionatura.

Una Maltagliati visibilmente commossa ed accolta alla fine dell'incontro vittorioso per 3-1 contro Angelini Cesena da una standing-ovation del grande popolo capannorese. Ma le scarpette al chiodo non le vuole ancora attaccare del tutto: "Ho chiuso con la B1 - dice - perchè ormai sono troppo vecchia per essere ancora competitiva in questa categoria, ma vorrei giocare un'ultima stagione nella seconda squadra impegnata in serie D".

Quindi la vedremo ancora sul parquet a bombardare le difese avversarie con la sua perfetta coordinazione a rete? Intanto nel suo ruolo di team manager è la figura fondamentale negli equilibri del club. E' lei che ha l'incarico di tessere i rapporti tra società ed allenatori e di occuparsi anche dei problemi inerenti all'attività giovanile.

"Questo - risponde Valentina - è il mio incarico attuale e futuro quando avrò definitivamente smesso di giocare. Sto anche approfondendo le mie conoscenze sugli aspetti tattici, tecnici ed atletici perché diventare Direttore Tecnico del volley è la mia aspirazione".

Ed ora la poesia e i complimenti per l'ottimo campionato sono finiti. La Bionatura sta cercando di stringere le trattative per formare la nuova squadra di B1. L'Alex Fergusson della Nottolini, Sandro Becheroni, per la sua sedicesima stagione in bianconero chiede la possibilità di rinforzare la squadra con nuove bande e centrali che abbiano però versatilità di gioco nel suo collettivo ed affiatamento con le atlete riconfermate. La Maltagliati è ad un buon punto con le trattative: "Ci interessa molto la ventenne banda sanminiatese Lara Salvestrini, retrocessa nel campionato appena concluso in A2 con la Sigel Marsala. Potrebbe anche accettare di scendere di categoria con una squadra ambiziosa ed anche per avvicinarsi a casa. Altra attaccante che stiamo inseguendo è la ventunenne originaria di Castelfiorentino Chiara Costagli, fino a dicembre in B1 con la Roana Macerata e da gennaio sempre in B1 passata alla Bioxigen Pordenone finendo il campionato a metà classifica."

In prestito per una stagione potrebbero arrivare a Capannori anche le bande del Soverato Alice Tanase e Linda Mangani? "Proprio oggi ho un colloquio con il loro procuratore. Generalmente loro si muovono in coppia. Se riusciamo a stringere un accordo saremmo a metà dell'opera - conclude il team manager - ".

Sembra invece complicata la trattativa per la ventisettenne centrale cecinese Ludovica Guidi, oggetto di desiderio di molte società. D'altronde la pianificazione operativa deve far fronte al budget economico. La Guidi sembra che abbia dei costi non sostenibili per il presidente Paolo Gradi.