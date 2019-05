Sport



Campionato allievi, ottime le squadre Virtus Lucca

martedì, 7 maggio 2019, 13:28

Si è vista un’ottima Virtus Lucca in pista al campo Asics di Firenze per la fase regionale dei Campionati di categoria allievi/e 2019, penultima giornata delle qualificazioni che determineranno quali società accederanno alle finali nazionali di serie A e B. Bene nonostante le numerose defezioni per malattia le squadre biancocelesti con le allieve che terminano la giornata in quarta posizione e la maschile in sesta, con abbondanti margini di miglioramento in previsione dell’ultima e decisiva giornata delle qualificazioni in cui la Virtus scenderà in pista con l’obbiettivo di accedere per il terzo anno consecutivo alla finale nazionale di serie B con entrambe le squadre.



Non sono infatti bastate le assenze importanti ed alcune prestazioni sottotono per inficiare il livello tecnico complessivo delle due squadre che, a ranghi completi, hanno ancora ottime possibilità di superare la fase regionale: benissimo come sempre nel salto in alto Idea Pieroni che, sotto una pioggia battente, vince la gara con ampio distacco e spinge la squadra su nella classifica aggregata grazie alla misura di 1.76 metri sull’ultimo tentativo, seguita dalla compagna di squadra Bianca Nerli che nella stessa disciplina raggiunge la sesta posizione assoluta con 1.50 metri mentre nel salto in lungo scala fino alla quinta posizione con 4.92 metri. Sfiora il podio nel lancio del martello Daiana Parducci, quarta in classifica col risultato tecnico di 35.90 metri che vale come personal best per la nostra specialista,così come nel lancio del peso dove raggiunge la distanza di 9.49 metri, mentre Asia Salerno domina nel lancio del giavellotto scagliando l’attrezzo a 40.10 metri meritandosi l’oro, finendo invece fuori gara nel lancio del disco dopo tre lanci nulli. Altro oro per la squadra femminile nei 400 metri dove Federica Masoni taglia il traguardo prima di tutte con un crono di 59’’93, conquistando un’ulteriore medaglia sulla distanza doppia portata a termine in seconda posizione assoluta con 2’28’’30. Bene complessivamente anche la squadra maschile con punte di eccellenza che compensano le numerose assenze: straordinario Filippo Sodini che torna a casa con due medaglie d’argento nei 1500 metri (portati a termine in 4’21’’10) e sulla distanza doppia (9’45’’89 il crono).



Buone prestazioni sui 1500 anche per i compagni di squadra Tommaso Giannini e Ludovico Tambellini Barsanti (rispettivamente settimo e decimo al traguardo), così come sui 3000 dove Tambellini raggiunge la quarta posizione e Paolo Marsili la nona. Podio sfiorato per Giannini anche sugli 800 metri dove il crono di 2’04’’53 vale la quarta posizione per il nostr specialista, mentre il team Giovannetti-Tognini-Galeotti-Paterni raggiunge la quinta posizione nella staffetta 4x100 tagliando il traguardo dopo 46’’62. Pizzico di amarezza per Galeotti che, nonostante le ottime prove e i punti racimolati per la squadra, rimane di un soffio fuori dai podi sui 100 e 200 metri, portati a termine entrambi in quarta posizione assoluta, così come Giannini sugli 800. Ottimo debutto nelle siepi per Paolo Marsili che termina la gara in quinta posizione assoluta con 7’06’’94. Bene nei salti Martino Giovannetti che segna un nuovo personal best pari a 5.79 metri sul salto in lungo arrivando ottavo, mentre il compagno di squadra Renato Leonardo Benedetti si piazza decimo mostrando un’ottima progressione, così come sul salto triplo dove raggiunge il nuovo record personale di 11.74 metri valevole per la settima posizione finale.



Chiude la giornata Gabriele De Luca che nei lanci conquista il settimo posto nel giavellotto (con la misura di 36.13 metri) e il nono nel martello (raggiungendo i 21.72 metri). Ottimi risultati anche per le gare del Gran Prix Fidaltoscanaestate, svoltesi a margine delle gare allievi, in cui gli atleti biancocelesti hanno sorpreso ed emozionato: impressionante Andrea Francone che migliora di ben 7 metri il proprio personal best nel lancio del disco conquistando di prepotenza la medaglia d’oro con la misura di 40.15 metri, strappando così anche l’accesso ai campionati tricolori di categoria juniores grazie alla guida tecnica di Franco Grossi che da pochi mesi è rientrato nello staff Virtus. Debutto altrettanto spettacolare nel salto triplo femminile per Cecilia Naldi che con la distanza di 11.34 metri si piazza quinta nella classifica assoluta e seconda nella categoria juniores, raggiungendo anch’essa il minimo per i campionati tricolori.