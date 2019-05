Ciclismo femminile: la Pro Cycling Fanini verso il Giro di Campania

Altri articoli in Sport

mercoledì, 1 maggio 2019, 08:51

Buone notizie in casa Pugilistica Lucchese per la convocazione di due pugili presso il Centro di Preparazione Olimpico dell’Esercito a Roma Caserma Cecchignola: da domenica 28 fino al 4 Maggio è stato convocato Matteo Mencaroni schoolboy nei 40 kg e Samuele Giuliano per la categoria dei 75 kg junior

martedì, 30 aprile 2019, 21:07

Dentro, fuori, dentro fuori, dentro fuori, questo è sicuramente il pensiero per sommi capi più ricorrente che rifrulla nella testa di tutto lo staff della Geonova

martedì, 30 aprile 2019, 11:29

Settimana di grandi soddisfazioni per la Atletica Virtus che, impegnata nelle competizioni del Trofeo della Liberazione a Siena e del Gran Prix Fidaltoscanaestate a Firenze, torna a casa con un invidiabile medagliere e delle ottime prestazioni individuali.

martedì, 30 aprile 2019, 08:33

Con la gara di domenica (28 aprile) presso il palasport di Paliano Romano, si è concluso il campionato Interregionale Centro Italia di Twirling cui partecipa la squadra del Twirling Lucca

martedì, 30 aprile 2019, 08:32

Mandata in archivio la stagione regolare di Promozione, la Polisportiva Capannori continua la propria attività con le giovanili con un altro fine settimana positivo per le sue squadre

lunedì, 29 aprile 2019, 20:55

E' bastato un anno agli sciabolatori della Puliti per tornare in A1 dopo la sfortunata retrocessione della stagione passata