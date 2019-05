Sport



Ciclo Team San Ginese, vittorie nella gran fondo guardando alla maratona des Dolomites il 7 luglio

venerdì, 10 maggio 2019, 10:44

di Valter Nieri

Nei primi quattro mesi dell'anno l'attività cicloamatoriale ha confermato un aumento di partecipazione alle corse con eventi che crescono di numero specialmente nel settore delle Gran Fondo, sempre più amate dagli appassionati delle due ruote e di ogni età.

Il ciclo Team San Ginese sta proseguendo la serie di successi ed il presidente Claudio Andolfi, un pensionato che dedica interamente il suo tempo libero alla società ciclistica gestita assieme a Francesco Lippi, traccia un primo bilancio sui risultati: "Abbiamo un gruppo di corridori veramente speciale - dice - che dedica agli allenamenti quotidiani il tempo libero che si ritaglia dalle attività lavorative pur dovendo fare i conti con gli impegni familiari quotidiani. Per ora le vittorie sono venute sia dalla strada, sia dalla MTB con gli specialisti Baldocchi e Simi, sia nelle Gran Fondo con Chiara Turchi che continua a mietere successi e a dimostrarsi una delle più forti a livello nazionale."

Il principale obiettivo rimane la Maratona Dles Dolomites in programma il 7 luglio?

"Quella indubbiamente è l'obiettivo di tutte le società ciclistiche - sottolinea Andolfi - tutti gli anni trascorro una settimana di ferie a Corvara nello stesso albergo dal 2015 quando nel luglio più indimenticabile vincemmo quella che io la definisco la Regina delle Gran Fondo con Luigi Salimbeni, primo assoluto nel lungo al termine di 138 km. percorsi in 4 h e 44' e completammo il trionfo di giornata con Simone Orsucci terzo sul percorso medio. Il sogno di tutti ed un obiettivo che è stato cercato, voluto e desiderato dal profondo. Per poco Salimbeni non fece il bis anche nel 2016, classificandosi al terzo posto e quarto giunse un altro nostro atleta, Davide Lombardi. Una corsa a numero chiuso riservata a novemila partenti e dove purtroppo è difficile poter partecipare. Le richieste sono sempre più numerose rispetto ai posti disponibili con una complessa formula di preiscrizione obbligatoria dal 18 ottobre all'8novembre prima di un sorteggio finale. Il 7 luglio la 33.a edizione e noi saremo alla partenza con Daniele Pretini, Raffaele Basile, Roberto Martinelli e Cristian Di Grazia. La lunghezza del percorso è di 138 km. con un dislivello di 4230 metri".

Fra i risultati più recenti spiccano il primo posto nella categoria donne di Chiara Turchi il 28 aprile a Castiglione della Pescaia, quando si è imposta sul percorso lungo nella 1.a edizione della GF Poggi di Maremma, 37.a assoluta, organizzato dal Bike Bagnoli, Gomme Saletti e A.S.D.Team Frangini.

Sempre Chiara Turchi si era imposta il 19 marzo nella Gran Fondo Mare e Laghi a Ladispoli in provincia di Roma, precedendo Agnese Giambenedetti del Team Ciclo Tech. Sempre la fondista è giunta 2.a assoluta e 1.a di categoria nella GF Città di Perugia il 1.o maggio.

Un successo di categoria eroico per le condizioni climatiche avverse lo ha conquistato domenica Giuseppe Ceragioli nella 23.a GF Felice Gimondi a Bergamo, dove si è corso fra turbini di vento gelido e neve. A causa delle condizioni atmosferiche proibitive il percorso è stato accorciato a km.89,4 con il passaggio sul Colle del Passta, Colle del Gallo e Selvino dove, al passaggio dei ciclisti, si registrava una temperatura di 3 gradi.

Sabato altro bel successo di Luca Buonaguidi nella categoria M5 alla 6 ore Tirreno. Ed ora un nuovo fine settimana per contare nuovi successi con protagonisti sorretti da una sfrenata passione. Conclude Claudio Andolfi: "La bicicletta regala il benessere mentale e il senso di libertà".