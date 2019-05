Sport



Cmb alle final four con l'U14 regionale

venerdì, 24 maggio 2019, 08:55

Per la U14 regionale, siamo all'atto finale di una stagione per certi versi da incorniciare, un inizio da sprinter, con il gas a "tavoletta" inanellando vittorie una dietro l'altra, poi qualche brusca frenata, poi ancora vittorie, per proseguire la corsa verso la vetta, fino a raggiungere alla fine della "regular season" la terza posizione in classifica.

Automatico a questo punto il salto alla seconda fase, valevole per la Coppa Toscana, ed è in questa fase che i giovanissimi ragazzi del duo Cappellini/Tardelli hanno dato il massimo, agguantando ben presto la prima posizione, mantenendola fino alla fine.

Ed eccoci quindi, come giusta conseguenza dell'ottima prestazione, alla Final Four, quattro squadre che si sfideranno per aggiudicarsi la Coppa Toscana, Centro minibasket Lucca, Valdelsa Basket, Pallacanestro Calenzano, Libertas Liburnia Basket.

Si inizierà con le semifinali sabato 25 Maggio alla palestra di San Concordio alle ore 16:00 e scenderanno in campo i ragazzi di Cappellini che se la dovranno vedere con i giovani del Valdelsa, alle 18:00 invece ci sarà Calenzano, Liburnia Basket, le vincenti giocheranno la finale il giorno successivo, Domenica 26 sempre alla palestra di San Concordio alle ore 18:00, mentre le sconfitte si affronteranno alle 16:00, in palio per loro c'è il terzo posto.

E' un appuntamento importante per questi ragazzi, che da poco più di un anno sono entrati a far parte delle giovanili di basket disputando veri e propri campionati e in queste occasioni hanno bisogno più che mai del sostegno di un pubblico amico che li aiuti nell'impresa e li sostenga.

Appuntamento quindi a San Concordio alle ore 16:00 di Sabato 25 per la prima semifinale.