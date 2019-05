Cmb, minibasket in festa

Altri articoli in Sport

sabato, 25 maggio 2019, 08:42

E' andata bene, non benissimo, agli sciabolatori lucchesi della PULITI, impegnati a Riccione nella più importante rassegna dell'anno, il Gran Premio Giovanissimi

venerdì, 24 maggio 2019, 19:28

Filippo Fiorelli ha messo a segno un successo storico per il Gragnano Sporting Club e per il ciclismo lucchese, aggiudicandosi oggi la classifica finale del Giro dell'Albania

venerdì, 24 maggio 2019, 17:33

Al Palagolfo di Follonica arrivano le prime medaglie per Albachiara nei campionati nazionali Uisp: subito a podio Emily Fiori (argento) e Matilde Nannini (bronzo)

venerdì, 24 maggio 2019, 15:20

Successo storico per la Atletica Virtus Lucca che, in dirittura d’arrivo nella coppa Toscana di categoria ragazzi e ragazze, centra l’obbiettivo di qualificarsi per la finalissima regionale di ottobre con entrambe le squadre

venerdì, 24 maggio 2019, 13:12

Per la prima volta nella sua giovane carriera Jasmine Paolini, da quest’anno in forza al Tc Italia Forte dei Marmi, ha vidimato il pass per il tabellone principale del Roland Garros, uno dei quattro tornei degli Slam assieme a Wimbledon, Us Open e Australian Open

venerdì, 24 maggio 2019, 11:14

La prima edizione del torneo Open, dotato di un montepremi da 2500 euro e organizzato dal circolo tenni Lucca Vicopelago, sta rispecchiando le attese preventivate, lista partecipanti alla mano, da tutti gli appassionati