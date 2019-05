Concluso il primo meeting regionale special olympics di equitazione

Altri articoli in Sport

venerdì, 31 maggio 2019, 17:48

Per il prossimo campionato di C l'unica squadra dal nome Pantera Lucchese sarà costruita con giocatrici che garantiscono affidabilità per la categoria, guidate da coach Alessandro Bigicchi

venerdì, 31 maggio 2019, 15:06

La giovane atleta del Rugby Lucca è stata convocata a Bologna per prendere parte alla selezione da cui nascerà il gruppo di atlete che formeranno le nazionali Under 18 e Under 20

venerdì, 31 maggio 2019, 09:59

Week-end ricco di sfide per i colori di Amore & Vita – Prodir. Il team diretto da Volodymyr Starchyk e Roberto Marchetti è volato in Francia dove domani e domenica sarà impegnato in due corse UCI 1.1.

venerdì, 31 maggio 2019, 09:47

Estalandia sta per tornare e con essa riprende vita anche l’attività agli impianti sportivi dei Campini di S.Pietro a Vico

venerdì, 31 maggio 2019, 09:45

Volare su una scopa alla ricerca del boccino d’oro per aggiudicarsi i 150 punti della vittoria. Quale fan di Harry Potter non ha mai sognato di farlo? Ora si può – eccetto volare su una scopa magica ovviamente! – perché, da fine estate 2018, Lucca ha la sua prima squadra...

venerdì, 31 maggio 2019, 09:40

Una settimana di intense emozioni per la Atletica Virtus Lucca che vede fruttare gli anni di silenzioso lavoro pancia a terra, in pista e fuori, passando all'incasso in quella che si può considerare una vera sbornia di risultati