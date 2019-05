Sport



Crescono i giovanissimi pugili della Lucchese

venerdì, 24 maggio 2019, 00:37

Crescono i giovanissimi pugili della Lucchese, la squadra giovanile con Andrea Sgueo (cuccioli) e la coppia Sasha Mencaroni e Riccardo Matteucci (allievi) parteciperà alla finale nazionale conquistando il titolo regionale, nella light boxe gli amatori a Borgo San Lorenzo.

Domenica 19 maggio a Borgo San Lorenzo si è svolto il 5° criterium regionale giovanile di Pugilato della Toscana, ultima prova valida per stilare la classifica ufficiale della Toscana con i vincitori delle 4 categorie (cuccioli, cangurini, canguri e allievi) che prenderanno parte alla finale nazionale in programma il 21 giugno.

La Pugilistica Lucchese mediamente porta in gara ad ogni criterium dai 16 ai 18 giovanissimi atleti ed anche domenica al Borgo ha presentato 14 atleti e 2 bambine confermando la validità sia degli atleti che dei suoi insegnanti .Nella categoria dei cuccioli la vittoria è andata ad Andrea Sgueo ( Lucchese ) che su 5 gare ha sempre vinto conquistando anche il pass per la finale nazionale, hanno partecipato alla gara anche Leonardo Bruni, Massoni Niccolò, Samuele Ferrenti e Lorenzo Burgalassi. Nei cangurini la coppia Zeno Bianchi e Filippo Caselli dopo cinque gare si è classificata al 3° posto assoluto in Toscana e migliorando costantemente può ambire nei prossimi mesi anche ad una vittoria.

Secondo posto assoluto a livello regionale nei canguri per la coppia Mathias Demollari e Leonardo Bruni staccati per pochi punti dalla coppia livornese che parteciperà alla finale nazionale, la 4° prova disputata a Livorno (28 aprile) non vide effettuata la prova della corsa causa pioggia e questo a danneggiato la media punti dei due canguri lucchesi che sulla corsa hanno il loro punto forte, domenica spazio anche alla coppia Russo Toribio Ernestina e Matilde Bruni, ma anche a Loufti Abd Almottalib e Maida Massimo.

La categoria degli allievi è stata combattuta per tutte le cinque prove ma alla fine la coppia lucchese Mencaroni Matteucci l’ha spuntata vincendo la classifica regionale ai danni della coppia livornese Puccinelli Giannone , a Borgo San Lorenzo ha vinto la prova Sasha Mencaroni ma in gara con Ponzolini Diego ( Spes Fortitude Livorno ) , Mencaroni che è arrivato anche secondo con il suo compagno Matteucci Riccardo ,piazzamento che ha portato anche la vittoria finale della classifica . Al quarto posto Matteucci Riccardo e Alessandro Maida che a livello regionale si sono classificati nella medesima posizione .

Il prossimo 9 Giugno a Marina di Massa ci sarà la prova valida per partecipare alla Coppa Coni Trofeo Kinder in programma a Isola Capo Rizzuto a fine settembre , la gara di Marina di Massa sarà gara secca ma come da copione Giulio Monselesan ed i suoi collaboratori Leonardo Monselesan e Samuele Giorgi prepareranno al meglio la gara .

Nel pomeriggio sempre a Borgo San Lorenzo prova del campionato regionale di ligth boxe : i pugili lucchesi che praticano questa disciplina sono in aumento ,si sale sul ring per tre round da 1 minuto ed il contatto deve essere controllato con la tecnica che deve poi dare il giudizio .Hanno partecipato alla gara di domenica li junior Denis Marchetti e Matteo Luciani , i senior Alessandro Tomei , Andrea Bardazzi e Lorenzo Tintori mentre Paolo Tulipano a partecipato nei master .