Sport



Da Lucca alla maglia azzurra, il sogno di Irene Campogiani

venerdì, 31 maggio 2019, 15:06

Da Lucca alla maglia azzurra. Potrebbe presto diventare realtà il sogno di una giovane rugbista lucchese: Irene Campogiani, atleta del Rugby Lucca femminile - le "Duchesse", come amano chiamarsi - è stata infatti inserita nella lista delle “giocatrici di interesse nazionale”. Da questa lista saranno poi selezionate le giocatrici che andranno a fare parte della nascenti nazionali femminili Under 18 e Under 20. Il giovane talento lucchese ha superato brillantemente la prima selezione e adesso dovrà recarsi a Bologna (il prossimo 6 giugno) per partecipare alla seconda prova a cui prenderanno parte le migliori atlete di Toscana, Marche Emilia Romagna e Umbria.

Classe 2002, Irene fa parte della famiglia del Rugby Lucca dal 2016 e, in poco tempo, le sue doti sono state notate dai selezionatori della Federazione Italia Rugby che hanno iniziato a convocarla stabilmente per le attività delle varie selezioni regionali (insieme a lei hanno vissuto questa esperienza anche altre atlete lucchesi tra cui Anita Rachele Bonfanti, Martina Mele e Maria Ferrari). Questo nonostante che non partecipi effettivamente a nessun campionato: purtroppo infatti, nonostante i buoni risultati ottenuti negli ultimi anni dalla nazionale femminile, il movimento femminile in Toscana ancora fatica a decollare. Le squadre sono davvero poche e, inoltre, il regolamento non consente a giocatrici minorenni di scendere in campo con le formazioni seniores. Irene dovrà quindi aspettare la prossima stagione per poter fare il suo effettivo esordio con la maglia del proprio club.

"Sono davvero felice per questa convocazione - confida un'emozionatissima Irene - Adesso mi devo preparare al meglio per superare anche questa prova e rientrare nel gruppo élite che vede ragazze provenienti da tutta Italia. Non vedo l'ora di iniziare. In cosa devo migliorare? Sicuramente devo lavorare tanto sul fisico e poi ho ancora tanto da imparare anche dal punto di vista tecnico e tattico. Voglio continuare a migliorarmi sempre".

"Irene è insieme a noi fin da giovanissima - ha detto il presidente del Rugby Lucca, Andrea Lombardi -. Siamo davvero felici per questa bellissima notizia che è un giusto riconoscimento per tutti i suoi sacrifici e la grande passione che mette in ogni allenamento. Noi del Rugby Lucca crediamo molto nello sviluppo del movimento femminile e siamo una delle poche realtà attive in Toscana da questo punto di vista. Abbiamo diverse ragazze molto giovani e di grande talento che si sono avvicinate alla palla ovale e sono sicuro che per qualcuna di loro possa esserci un futuro importante. Faccio a Irene un grande in bocca al lupo per il prossimo impegno. Spero che possa rappresentare la nostra società e la città tutta in maglia azzurra".