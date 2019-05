Sport



Debora Vanuzzo si dedica al beach volley dopo la promozione in C con Montebianco

sabato, 25 maggio 2019, 19:48

di Valter Nieri

E' stato un mese intenso, ma piacevole, per la camiglianese Debora Vanuzzo. Un mese di festeggiamenti da quando il 27 aprile alla Palafanciullacci di Pieve a Nievole il Montebianco ebbe la matematica certezza della promozione diretta in serie C.

Sono seguite per lei feste, incontri con amici e ricevimenti nelle tv private, per un campionato che l'ha decretata miglior opposto in assoluto. Il gran finale al termine dell'ultima partita contro VP Volley al Pala PC e Pea di Seravezza, poi, terminate le formalità del dopo partita, assieme alle sue compagne, ha scaricato tutta la sua emotività e la felicità, per il primo campionato vinto in carriera, al "Maki Maki" di Torre del Lago fino a notte inoltrata.

Grazie alla sua forza fisica ed alla sua tecnica, il mancino è la signora del volley lucchese anche se ha appena 25 anni e non è nemmeno sposata, ma signora è indicata per la sua eleganza e lo stile femminile, per il portamento, i gesti e il modo di parlare.

Ma lei cosa ne pensa, si ritiene una top player?

"Non lo so però di punti ne faccio sempre tanti in ogni partita. Vorrei aver vinto qualche campionato in più, ma a livello individuale sono soddisfatta e non ho niente da rimproverarmi".

Ed ora la sua carriera prosegue in serie C, in quella serie C che l'ha vista protagonista diverse stagioni con il Borgo a Buggiano, arrivando per tre volte ai play-off, perdendo però una finale e due semifinali. Ma in serie C con quale squadra?

"Sono ancora da finire i play-off per diverse squadre, al momento ho avuto proposte di rinnovo da Montebianco, il contratto è in scadenza, come dalla Pantera ed anche da Ambra Cavallini di Pontedera. Più avanti valuterò le loro offerte e se mi convinceranno le prenderò in considerazione, valutando con calma e senza fretta. Solitamente oltre a queste in vista dell'estate avrò altre telefonate".

La pista più probabile al momento è però quella di una riconferma all'ombra delle Terme, in quanto il presidente Saverio Severi vorrebbe costruire una squadra solida anche in serie C puntando sulla Vanuzzo e sulle riconferme della palleggiatrice Iozzelli, il libero Spadoni e la banda Laura Di Paolo. L'intesa con la Iozzelli faciliterebbe il gioco dell'opposto lucchese, anche se entrambe dovranno velocizzare i ritmi.

Cambia invece il coach che sarà Lorenzo Branduardi, vecchia conoscenza con anni di milizia nel volley lucchese.

In serie C però cambiano i giorni di lavoro in palestra vero?

"Si, dovrò essere brava a gestire gli impegni. Anziché tre saranno quattro i giorni della settimana per allenarci, ed io lavoro alla West Systems di Pontedera, una società di monitoraggio ambientale ed in qualità di tecnico sono spesso inviata in giro per l'Italia con il rischio che a volte possa saltare gli allenamenti."

L'oggetto del desiderio del mercato però è molto attaccata alla sua città.

"Ovunque giocherò ad ottobre, amo ed amerò sempre Lucca, perché questa è la mia città dove sono nata e dove ho vissuto. Mi fa anche piacere che la Lucchese abbia vinto i play-off e sia salita di categoria. E' stato un bel finale di stagione che per fortuna, nonostante la nostra rivalità ,ci ha fatto salire entrambe in serie C."

WEEK-END DEDICATO AL BEACH VOLLEY

Oggi e domani l'opposto lucchese è impegnata alla beach volley Marathon a Bibione in Veneto. Un week-end ideale sulla spiaggia per fare sport aumentando il tono muscolare e per tenersi attivi nel periodo di inattività. Debora si unisce anche in questa stagione alla squadra mista quattro per quattro del beach-volley Prato in un raduno che è il più importante a livello internazionale, dove gli appassionati delle specialità possono mescolarsi con i professionisti .E lei sale a rete rinforzando piedi e caviglie prendendo le misure in bikini body con quella armonia di corpo che sta bene con se stessa, preparandosi a martellare da posto 2, finalizzando le azioni presto vedremo di quale squadra.