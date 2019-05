Sport



Due campionesse nazionali per la Ginnastica Ritmica Lucca

mercoledì, 29 maggio 2019, 14:35

Si è appena concluso il campionato Nazionale Ritmica Oltremare 2019, che ha visto protagoniste le ginnaste della Ginnastica Ritmica Lucca. La competizione nazionale si è svolta a Rimini dal 24 al 26 maggio, dove hanno preso parte quasi 1000 atlete provenienti da tutta Italia.

Le ginnaste lucchesi in gara erano 38 e hanno portato a casa due titoli nazionali, tre medaglie d’argento, tre medaglie di bronzo e numerosi piazzamenti vicini al podio in categorie molto numerose.

Il primo giorno di gara sono scese in pedana le squadre attrezzi e le coppie. Nella categoria squadra Joy allieve sfiorano il podio, con un ottimo quarto posto su ben 30 squadre, Lara Giannecchini, Flavia Vezzoso e Vittoria Martinelli, tra le più piccole nella loro categoria. Quarto posto anche per Gemma Bertolani e Giulia Susulete, che purtroppo hanno commesso qualche errore di troppo nell’esercizio di coppia.



Settimo posto per Corinna Belmonte e Alice Landucci, con la coppia cerchi nella categoria coppie joy giovanile.

Nelle squadre Silver Open la Ritmica Lucca ha conquistato il primo titolo nazionale con Caterina Bandoni, Sofia Pardini e Marta Braschi, che hanno portato a termine con decisione il loro esercizio e si sono laureate campionesse nazionali. Nella stessa categoria Antonia Ilie, Matilde Petretti, Emma Froli e Giulia Bottaini sono arrivate settime, mentre Tina Sassetti, Gloria Conti e Sofia Pardini si sono posizionate al decimo posto.

Sabato hanno gareggiato le individualiste. La mattina sono scese in pedana le allieve Joy 10 anni con il corpo libero. Su ben 54 ginnaste, Vittoria Martinelli conquista grintosamente la medaglia di bronzo, seguita a poca distanza delle compagne Gaia Simi 5^, Giulia Susulete 7^ e Irene Spina 21^.

Quarta Gemma Bertolani nella categoria Silver prima fascia 10 anni. Per le Joy seconda fascia 12 anni, hanno gareggiato con il cerchio Sabrina Ionescu e Martina Franciosini, rispettivamente sesta e diciottesima su 54 ginnaste.

Per le Joy 3° fascia 14-15 anni buone prestazioni per Emma Froli 20^, Ludovica Orsi 31^ e Giulia Bottaini 35^.

Alcuni errori di troppo dovuti all’emozione per Ambra Paladini 17^ e Flavia Vezzoso 21^ nella categoria Siver allieve 2° fascia.

Nella massima categoria, Master seconda fascia, Selena Cianci é salita sul gradino più alto del podio e si è laureata campionessa nazionale ritmica Oltremare, portando a termine un impeccabile esercizio alla palla, seguita dalla sua compagna Isabel Puccinelli che ha conquistato la medaglia d’argento grazie ad un’ottima esecuzione alle clavette. Hanno condotto un’ottima gara, nelle allieve Master 10 anni, Benedetta Papa che sale sul terzo gradino del podio e Dalia Conti che è arrivata quarta. Medaglia d’argento anche per Agnese Di Mauro con il corpo libero, nella categoria gold prima fascia.

Inaspettato secondo posto per Marta Braschi nella categoria Silver 3 fascia 14-15 anni, che è salita sul podio per la seconda volta in due giorni di gara. Nella stessa categoria sesta Caterina Bandoni alla palla, 16^ Sofia Pardini al cerchio, 20^ Antonia Ilie al cerchio e 29^ Matilde Petretti alla fune. Rachele Giorgetti ottiene il 17^ posto in una gara di alto livello nella categoria silver 13 anni, mentre Gloria Conti 14^ nelle Silver 4° fascia.

Meritatissimo quinto posto nelle Gold 3° fascia 14-15 anni per Giulia Custer, che da pochi mesi è tornata ad allenarsi, dopo un infortunio che l’ha tenuta lontana dal campo gara per molto tempo.

Undicesima Tina Sassetti, nonostante i numerosi errori al suo esercizio alle clavette. Settima classificata Victoria Stoilov nelle Gold 3 fascia 13 anni. Nella Categoria master sfiora il podio Nicole Scoma , sesta invece Vanessa Viotto, entrambe al primo anno in questa massima categoria.

L’ultimo giorno di gare hanno conquistato la medaglia di bronzo Agnese Di Mauro, Dalia Conti e Benedetta Papa nella categoria collettivi Gold allieve.

Lara Giannecchini si classifica decima su 52 ginnaste nel Joy 2° fascia 11 anni, nonostante una piccola perdita al cerchio. Nella Joy 3° fascia 13 anni Alice Landucci termina al 19^ posto e Corinna Belmonte al 38°.

L’elegante Sofia Fazzi si piazza al decimo posto su 27 ginnaste nella categoria Joy 4° fascia.

Il collettivo a corpo libero composto da Emma Giorgi, Chiara Giulianelli e Nicole Lazzarini alla prima esperienza nazionale, si classifica 21^. Il frizzante collettivo formato da Ambra Paladini, Rachele Giorgetti, Sabrina Ionescu e Martina Franciosini conclude al settimo posto.