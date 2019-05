Eleonora Gregori in finale agli assoluti di karate

Altri articoli in Sport

mercoledì, 29 maggio 2019, 22:03

Al “PalaBowling Lucca” di S. Vito e in contemporanea sulle piste pisane del “Bowling Angelica” di S. Romano, si sono disputate, per tre giorni, le gare di bowling valide per la seconda prova dei Campionati Regionali di singolo

mercoledì, 29 maggio 2019, 17:34

Il medagliere si è di nuovo mosso per Albachiara, impegnata ai campionati nazionali Uisp di ginnastica ritmica in corso al Palagolfo di Follonica e che vede in gara più di duemila atlete in rappresentanza di una sessantina di società

mercoledì, 29 maggio 2019, 14:35

Le ginnaste lucchesi in gara erano 38 e hanno portato a casa due titoli nazionali, tre medaglie d’argento, tre medaglie di bronzo e numerosi piazzamenti vicini al podio in categorie molto numerose

mercoledì, 29 maggio 2019, 09:17

L'automobilismo è stato al centro della conviviale di lunedì 27 maggio del Panathlon International Club di Lucca alla Trattoria Stefani di S. Lorenzo a Vaccoli

martedì, 28 maggio 2019, 18:11

Montecarlo Ciclismo torna protagonista con una fantastica doppietta. Galeotti, primo successo stagionale ed Edoardo Cipollini si prende la rivincita su Myles Corey Porcelli

martedì, 28 maggio 2019, 12:44

Si è interrotta al primo turno del tabellone principale per mano della forte russa Daria Kasaktina, numero 19 del mondo, la bella avventura al Roland Garros di Jasmine Paolini