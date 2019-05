Sport



Entusiasmo intorno alla Lucchese tornata in serie C: in tribuna anche Alessia Bramante

lunedì, 20 maggio 2019, 20:22

di Valter Nieri

Fra i tanti spettatori che hanno gremito la tribuna del Palaitis sabato sera c'erano diversi allenatori, si sono notati anche Bigicchi e Politi, dirigenti della Pantera ed una spettatrice che ha lasciato un grande ricordo nella storia del Lucca Volley: Alessia Bramante.

Ancora non si è spenta la splendida atmosfera intorno al successo della Lucchese che ha saputo risollevarsi dalle situazioni più critiche diverse volte in questa stagione e nell'atto finale, quello decisivo, dal Ponsacco, una scossa e l'adrenalina al top per Livia Bartoli e compagne che hanno sapientemente coperto il parquet riuscendo a risalire di categoria al primo tentativo.

Una C che in questo momento, salvo risvolti di intesa e sinergia che potrebbero sfociare in uno sdoppiamento più consolidato, presenta due squadre lucchesi, la Pantera e la Lucchese pallavolo.

Sabato sera non poteva passare inosservata la Bramante, la centrale con migliaia di chilometri sulle gambe alzandosi con le mani sopra la rete, ma anche in auto per gli allenamenti in palestra.

"All'entrata delle squadre sul sintetico - sottolinea una fra le più forti centrali della storia lucchese - sono stata invasa pure io di adrenalina, è stata una calda atmosfera creata da due tifoserie bellissime, che hanno sostenuto civilmente con il suono di trombe e tamburi le due squadre. In quel momento ho pensato a 5 anni fa quando sotto la gestione di Bruno Ricci con Lucca Volley salimmo anche noi in serie C vincendo tutte le 26 partite, penso che rappresenti un record difficilmente eguagliabile".

E poi, cosa è successo?

"Decisi di ritirarmi, avevo 32 anni ma avevo passato quasi tutta la vita sul parquet iniziando a giocare giovanissima. Ventidue anni di attività mi logorarono il ginocchio. Avevo i legamenti lesionati ed il menisco che stava degenerando. Ero anche già stata operata".

Diplomata massofisioterapista e laureata a Pisa in scienze motorie, l'ex centrale che abita a Tempagnano, lavora da diversi anni come fisioterapista al centro Riabilita di Marlia.

"Sono fortunata - dice - ad aver trovato il lavoro che volevo. Il Centro sviluppa un piano di trattamento in base alle esigenze del paziente che può essere un atleta, come una persona di qualsiasi età".

Quindi soddisfatta nel lavoro, ma non le viene mai in mente a 37 anni di tornare a giocare?

"Ogni tanto - risponde l'ex centrale - ci penso. Ma poi gli impegni di lavoro non me lo consentono anche se continuo ad amare la pallavolo e la seguo costantemente".

Cosa l'ha colpita sabato sera nei singoli?

"Direi l'atteggiamento della palleggiatrice Livia Bartoli, mi sembra di buon livello tecnico. Applica un buon fast alzando bene all'indietro in zona 2, riuscendo a spiazzare il muro avversario. E poi quella ragazza di 40 anni che ha messo a segno l'ultimo punto, mia ex compagna di squadra ed ancora sulla breccia."

Quella ragazza è Bianca Biagini. La Bramante, alta 1,78, aveva una buona tecnica di difesa e la velocità di esecuzione era la sua specialità, ma come si allenava?

"Insistevo molto sull'elevazione e sugli scatti, sulla ricezione e negli interventi a muro. Per migliorare l'elasticità ho effettuato tanti squat, distendendo le gambe per prepararmi al salto, ma anche oggi gli allenamenti si assomigliano".

Fra tutte le squadre con cui ha giocato ha coltivato delle amicizie?

"Ogni tanto mi sento con qualche ex compagna, ma con Arianna Palla ho una amicizia più costante".

LE SUE CATEGORIE

A 15 anni la sua prima grande affermazione con il S.Marcello Pistoiese (oggi Appennino Volley) salendo dalla B2 alla B1. L'anno successivo nel '97-'98 la sua prima stagione di B1. Intorno al 2000 il bis con il Buggiano vincendo ancora il campionato di B2. Poi Italstudio Pistoia in B1 metà classifica 2000-01.

Due stagioni alla Nottolini in B2, quindi 2 stagioni ad Empoli in B1, per poi vincere un altro campionato a Montelupo con la promozione dalla C alla B2. Un anno in C al Fratres, mentre nel biennio 2011-12 e 2012-13 ha giocato nel Discobolo Viareggio, prima del Lucca Volley, sua ultima stagione e suo ultimo successo di campionati.

In tutte le squadre dove ha giocato è sempre stata un punto di riferimento costante in fase offensiva e difensiva, proseguendo l'accurato e proficuo lavoro di crescita, ripagando i sacrifici con tante soddisfazioni.