Sport



Geonova batte Livorno e vola a gara 3

mercoledì, 1 maggio 2019, 21:54

Geonova – Pielle Livorno

32/19 – 13/13 – 11/23 - 20/12

32/19 – 45/32 – 56/55 - 76/67

Geonova: Del Debbio 9, Zita 10, Romano 9, Tempestini 7, Barsanti 11, Russo, Nesi 12, Puccinelli, Giovannetti, Tessitori 13, Pagni 3, Pierini 2. All. Piazza, Vice Chiarello, Ass. Puschi

Pielle Livorno: Creati 3, Di Sacco , Nannipieri , Burgalassi 5, Malvone 6, Navicelli 4, Bertolini 7, Portas , Dell'Agnello 19, Falconi 12, Marrucci, Benini 11. All. Da Prato, Vice Fini

Palla in aria e la sfida ha inizio in un clima decisamente caldo il primo possesso e canestro è piellino a cui risponde Barsanti, la partita ha preso da subito un ritmo decisamente alto, neanche due minuti di gioco e sul tabellone si legge già 10/8.

Dell'Agnello a segno per il 10/11, ma la risposta bianco/rossa non si fa attendere, Barsanti e Tessitori a canestro per il 16/15, ancora Barsanti per il 18/15, poi Zita in lunette, due su due ed è il 20/16.

Per la Pielle accorcia Navicelli dalla lunetta e uno scatenato Tempestini risponde con una tripla, ospiti di nuovo in lunetta, uno su due per il cecchino Falconi, ma oggi è la Geonova che conduce il gioco, prima Pagni poi Barsanti e il primo quarto se ne va, 32/19 il finale di tempo.

Secondo quarto ed inerzia tutta per i padroni di casa, dopo quattro minuti la Pielle è riuscita a piazzare quattro punti contro gli otto dei ragazzi di Piazza con una bella schiacciata di Del Debbio per il 40/23.

Pielle che sblocca il punteggio dai liberi con Benini, poi ancora Benini da sotto, 40/27 il punteggio, a tre dal riposo lungo, ancora liberi, due su due per Falconi, ma non è finita, Benini torna in lunetta per il 42/30, pochi secondi ancora e Benini chiude con un canestro da fuori e forse fuori tempo massimo per il 45/32.

Si riparte con il possesso Pielle e con Benini che perde palla, la Geonova recupera e va a segno con una tripla a firma Del Debbio, a cui fa eco Romano siglando il 51/35, Dell'Agnello e Benini accorciano, Barsanti la mette da tre e sul tabellone si legge 54/44, la Pielle è decisamente più aggressiva in questo terzo quarto, tanto da recuperare otto punti alla Geonova e portarsi a meno cinque a tre minuti dalla penultima sirena.

Pielle che si fa sempre più pericolosa accorciando con Benini fino aL meno tre, Tessitori va a canestro, ma l'inerzia ha girato ed è tutta per gli ospiti, provvidenzialmente la sirena ferma il gioco per l'ultimo riposo spezzando il ritmo della Pielle che intanto si è portata ad una sola lunghezza., 56/55 il finale del terzo.

Ultimo quarto decisivo per andare a gara tre, per la Geonova è il momento di fare ricorso a tutte le energie restanti, stringere i denti e fare canestro.

E' Nesi che rompe il digiuno, canestro e fallo, 59/55 dopo due minuti di gioco, Burgalassi impatta sul 60/60 pari, poi la Pielle mette il naso avanti, intenzionata a restarci, va a segno da tre con Bertolini e Dell'Agnello per il 62/66, con Benini in lunetta, zero su due per lui, il gioco prosegue e Benini è di nuovo in lunetta per secondo uno zero su due.

Tessitori su assist di Zita riporta la Geonova a meno due, poi Zita dai liberi per il 65/66 e di nuovo Zita da tre per il vantaggio bianco/rosso 68/66, con Falconi dai liberi per l'uno su due ed ancora Zita che realizza il 70/67, è la volta del capitano ad andare davanti al canestro, uno su due per lui e 71/67 a un minuto e trenta dalla fine, partita che ovviamente si fa frammentata ricorrendo al fallo, Falcone va al tiro, ma anche per lui è uno zero su due, palla a Romano e questa volta non perdona e sigla a 13 secondi dalla fine il 74/67, poi è Del Debbio che segna l'ultimo canestro portando tutta la squadra a gara tre chiudendo a 76/67, prossimo e decisivo impegno domenica 5 maggio al PalaMacchia di Livorno alle 18.30.