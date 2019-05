Il Tau vince il derby contro il Marginone e va in finale play-off

Altri articoli in Sport

domenica, 12 maggio 2019, 15:48

Luna Carocci da ieri sera è campionessa di Francia. La globetrotter lucchese al Palazzo delle Vittorie con l'RC Cannes ha superato in gara 2 il Nantes 3-1, identico punteggio di gara 1, bissando lo scudetto conquistato lo scorso anno in Germania con lo Schweriner

sabato, 11 maggio 2019, 21:33

La Ludec 91 continua a crederci dimostrando di essere una squadra che non molla mai fino in fondo. Dopo aver terminato la regular season nel girone C del campionato di Promozione toscano al quarto posto, sta continuando ad essere in gioco nei play-off dopo aver eliminato nei quarti di finale...

sabato, 11 maggio 2019, 21:22

La Geonova esce sconfitta da gara uno, nulla è ancora perso, adesso ci sarà gara due al Palasport di Lucca in una partita decisiva per la corsa alla finale

sabato, 11 maggio 2019, 14:58

Cresce l'attesa per la 41^ Passeggiata per S.Cassiano a Vico. Domani mattina se il tempo sarà clemente sono previsti 1500 podisti alla partenza di fianco la Chiesa di S.Cassiano a Vico per una marcia podistica ludico motoria, 22° appuntamento stagionale con il Trofeo Podistico Lucchese

sabato, 11 maggio 2019, 00:24

Svanita per un solo punto la promozione diretta a vantaggio di Montebianco della camiglianese Vanuzzo, per la Lucchese Volley giunge questa sera il momento della verità, quello dei play-off

venerdì, 10 maggio 2019, 17:12

Amore & Vita – Prodir sarà impegnata in Bielorussia questo week-end, dove si correrà la MINSK CUP, gara UCI adatta principalmente ai velocisti