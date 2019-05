Sport



Il torneo Open del Ct Lucca Vicopelago entra nella fase clou: tanti big ancora in corsa

venerdì, 24 maggio 2019, 11:14

di michele masotti

La prima edizione del torneo Open, dotato di un montepremi da 2500 euro e organizzato dal circolo tenni Lucca Vicopelago, sta rispecchiando le attese preventivate, lista partecipanti alla mano, da tutti gli appassionati. La competizione, che vedrà il suo atto conclusivo domenica pomeriggio, è entrata nella fase dei quarti di finale e i “competitors” ancora in corsa, al vincitore andranno 1200 euro, sono di assoluto livello.

Tra i migliori otto troviamo il fiorentino Daniel Capecchi, 2.1, l’esperto fortemarmino Walter Trusendi, un best ranking Atp di numero 299 e il massese Davide Della Tommasina, classe 1990. A questi vanno aggiunti una serie di contendenti pronti a sovvertire i pronostici. Un fine settimana, dunque, da non perdere per i tanti appassionati della racchetta in provincia di Lucca che avranno così l’opportunità di assistere a match di ottima caratura tecnica. Importanti, comunque, i numeri di partecipazioni: superano quota 100 gli iscritti complessivi, mentre sono stati 50 i tennisti con un ranking nazionale di seconda categoria che si sono dati battaglia sui campi in terra battuta del circolo lucchese.

“Come prima edizione possiamo ritenerci complessivamente soddisfatti.” – ha dichiarato Alessandro Terigi, vice presidente del Ct Lucca Vicopelago- “Sia per quanto concerne il numero dei partecipanti, che per il tennis di livello che abbiamo ammirato in questi giorni. Adesso si entra nel vivo del torneo; il mio auspicio è che in tanti sportivi e appassionati vengano a seguire gli incontri decisivi, che si preannunciano spettacolari e combattuti.”