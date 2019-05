Sport



Ivana Jakubcova è una nuova giocatrice del Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca

lunedì, 27 maggio 2019, 09:51

Un altro tassello va ad incastonarsi nel mosaico del Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca versione 2019-2020. Il club biancorosso ha ufficializzato l’ingaggio del centro della nazionale slovacca, con cui ha partecipato agli Europei del 2017, Ivana Jakubcova. Alta 1,98, la cestista classe 1994 porterà in dote a coach Francesco Iurlaro, oltre che una certa presenza sotto canestro, una certa rapidità, a dispetto dell’altezza, e anche buone percentuali nel tiro da 3. Jakubcova nelle ultime due stagioni ha giocato nella Slovakian Extraliga difendendo i colori dello Piestanske Cajky, con cui ha maturato esperienze anche in Eurocup.

Nell’annata 2018-2019 il pivot di Bratislava ha sciorinato una media punti in campionato di 10,8 e 9,3 rimbalzi. Cestisticamente Ivana Jakubcova è cresciuta negli Stati Uniti. Dopo l’esperienza con la Caney High School, per lei si sono aperte le porte della Ncaa dove ha vestito le maglie di prestigiose università come Murray State College, Kentucky e Usc.