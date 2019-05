Jamali (Alpi Apuane) vince la 44^ edizione del ''Trofeo Dormisacco''

Altri articoli in Sport

lunedì, 13 maggio 2019, 12:25

Continua la vivissima fase di recruiting per la DRK Sport, la società amatoriale lucchese del presidente Tito Melchiorre che da primavera sta moltiplicando gli impegni per portare nuove leve al baseball e softball lucchese

lunedì, 13 maggio 2019, 11:07

La Lucchese vince agevolmente gara 1 dei play-off di serie D, infliggendo un seccco 3-0 al Ponsacco dell'esperto coach Roberto Donati, terzo classificato nel girone B della regular season

lunedì, 13 maggio 2019, 09:02

Strade scivolose e sconnesse hanno creato problemi alla Suzuki Swif 1.6, l’esperienza del pilota di Barga ha permesso di limitare i danni

domenica, 12 maggio 2019, 21:24

Vince il TAU nella semifinale di play-off contro il Marginone 2000. Gli amaranto giocheranno la finale domenica prossima

domenica, 12 maggio 2019, 15:48

Luna Carocci da ieri sera è campionessa di Francia. La globetrotter lucchese al Palazzo delle Vittorie con l'RC Cannes ha superato in gara 2 il Nantes 3-1, identico punteggio di gara 1, bissando lo scudetto conquistato lo scorso anno in Germania con lo Schweriner

sabato, 11 maggio 2019, 21:33

La Ludec 91 continua a crederci dimostrando di essere una squadra che non molla mai fino in fondo. Dopo aver terminato la regular season nel girone C del campionato di Promozione toscano al quarto posto, sta continuando ad essere in gioco nei play-off dopo aver eliminato nei quarti di finale...