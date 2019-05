Sport



Jasmine Paolini supera le qualificazioni del Roland Garros

venerdì, 24 maggio 2019, 13:12

di michele masotti

Per la prima volta nella sua giovane carriera Jasmine Paolini, da quest’anno in forza al Tc Italia Forte dei Marmi, ha vidimato il pass per il tabellone principale del Roland Garros, uno dei quattro tornei degli Slam assieme a Wimbledon, Us Open e Australian Open. La tennista classe 1996, reduce dalla partecipazione al torneo di Roma, ha compiuto percorso netto non lasciando nemmeno un set alle tre giocatrici incontrate sul proprio cammino. Dopo la tedesca Zaja e la temibile slovacca Srmakova, è stata la statunitense Allie Klick, numero 151 del ranking WTA, a doversi inchinare all’atleta di Bagni di Lucca.

Sui campi in terra battuta della capitale francese, Jasmine Paolini, ormai punto fermo della nazionale azzurra in Fed Cup, ha dato sfoggio dei progressi compiuti negli ultimi mesi. Il 6-1 6-4 con cui ha regolato l’avversaria odierna, racconta di una partita che non ha avuto storia. La tennista di Bagni di Lucca conoscerà in serata la sua prima avversaria nel tabellone principale dello slam parigino, in programma da domenica 26 maggio a domenica 9 giugno. Accesso al Roland Garros che consentirà alla Paolini di migliorare la propria posizione nelle classifiche che la vede, ad oggi, occupare lo scalino numero 210. Risultato odierno che avrà dato un grosso sussulto d’orgoglio al Tc Bagni di Lucca, in un anno difficile per il circolo termale dopo l’incendio che ha causato ingenti danni, e al Ct Lucca Vicopelago, casa tennistica di Jasmine Paolini sino al 2018.