Sport



La Geonova si gioca tutto al Pala Macchia

sabato, 4 maggio 2019, 09:34

Domenica alle 18:30 al Pala Macchia si incontreranno la Pielle Livorno e la Geonova, la partita determinerà l'accesso alle semifinali per una delle due contendenti, ma tanta è la tensione che in realtà questa gara tre dei play-off, potrebbe essere definita come la "finale".

Se già gara uno era stata una partita impegnativa e dura, gara due è stata un degno esempio di come il tutto si sia evoluto in modo logaritmico, verso uno scontro ancora più aspro e se tanto ci da tanto, in gara tre l'asticella sarà di nuovo alzata.

Occorrerà molta fisicità per resistere ai "contatti" che ci saranno e una forte determinazione per non perdere concentrazione e capacità di ragionamento, in una situazione di forte stress come sarà domenica al Pala Macchia.

In casa Geonova si sta lavorando sodo, con sedute di allenamento mirate ad ottimizzare schemi di gioco, posizioni e passaggi perché ognuno dei cinque componenti in campo sappia sempre cosa fare e dove stare.

Se fossimo già in partita potremmo dire con assoluta certezza che l'inerzia in questo momento è tutta per la Geonova, gara due è stata vinta ed ha permesso di azzerare il vantaggio labronico, cosa di importanza assoluta, ma ancora più importante e determinante per la vittoria è stato quanto accaduto in finale di partita che ha permesso alla franchigia del Cmb di venirne fuori vincente.

A quattro e trenta dal termine i bianco/rossi erano sotto di quattro punti, ma contrariamente ad altre volte, hanno saputo reagire al passivo, prima con un break di 5/0, poi dopo aver concesso un libero alla Pielle un nuovo break di 8/0, tredici punti contro uno solo, sponda Pielle, un cambiamento di atteggiamento che non si era visto in altre occasioni, quando l'incapacità di reagire ad un momentaneo passivo, in partite dominate per oltre trenta minuti gli erano costate la vittoria.

Anche coach Piazza punta l'attenzione su fisicità ed energie mentali: "Credo che la terza gara avrà una storia completamente diversa dalle due precedenti, come sempre accade nei play-off, ma che avrà come comune denominatore il fatto che prevarrà la squadra che metterà più energie mentali oltre che fisiche in campo, le prime due sono state vinte da chi ha meritato di più, in entrambe le gare ha vinto la squadra di casa perchè ha dato qualcosa di più dal punto di vista dell'energia quindi sappiamo che per andare ad espugnare Livorno dobbiamo fare una gara superando un po' quelli che sono stati i nostri livelli specialmente in gara uno a Livorno credo che abbiamo tutte le possibilità per farcela, ma la condizione basilare è l'atteggiamento mentale e l'energia che metteremo sul campo".

Appuntamento a Livorno al Pala Macchia per le 18:30.