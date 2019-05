Sport



La Lucchese supera 3 a 0 il Ponsacco in gara 1

lunedì, 13 maggio 2019, 11:07

di Valter Nieri

La Lucchese vince agevolmente gara 1 dei play-off di serie D, infliggendo un seccco 3-0 al Ponsacco dell'esperto coach Roberto Donati, terzo classificato nel girone B della regular season.

Al Palaitis si è assistito ad una partita piacevole giocata con una buona intensità e a ritmi piuttosto alti. Le ragazze di coach Tognocchi hanno messo in campo tutta la grinta, il cuore e le loro doti tecniche lottando su ogni pallone con calma e precisione e senza strafare hanno avuto in mano l'inerzia della partita come dicono anche i parziali di 25-15,25-19 e 25-12.

La partita si è giocata con una bella cornice di pubblico, grazie anche alla numerosa rappresentanza di tifosi ospiti, che ha incitato le due squadre facendosi sentire senza sosta con trombe e tamburi. Tognocchi, con l'assenza forzata per infortunio della Grazzini, ha schierato il sestetto formato dalle due centrali Francesca Lazzarini e Sabrina Risaliti. In regia Livia Bartoli con opposto Federica Lazzarini. Bande Diletta Pellegrini e Teresa Farsetti, libero Elena Davini.

Ponsacco ha risposto con il sestetto formato dalle centrali Cestari e Marinari, Stacchini in regia con opposto Granchi. Di banda Giorgi e Manzi e libero Cacciapuoti. Già nel primo set le atlete di casa si dimostrano più precise e concrete delle avversarie tenendole sempre sotto nel punteggio che via via assume proporzioni sempre più dilaganti quando Diletta Pellegrini mette a segno il punto del 17-7.

La Farsetti schianta diverse bombe sul muro avversario che con Cestari e Granchi ci mette quasi sempre le mani ma sulla loro ribattuta la palla termina fuori. Diletta Pellegrini è devastante e mette a segno il punto del 23-12. Sugli attacchi della Giorgi, la Lucchese difende a rete con tempismo ogni pallone, con Risaliti e Francesca Lazzarini insuperabili.

Il Ponsacco cerca di non demordere con tre punti consecutivi portandosi sul 24-15. Ma poi l'ennesimo attacco della Pellegrini viene toccato dal muro di Marinari e Lupi (nel frattempo messa in campo al posto della Stacchini), ma la palla finisce fuori per il 25-15 che chiude la prima frazione di gioco.

Nel secondo set coach Donati cerca di dare una svolta alla sua squadra inserendo nel palleggio Giulia Lupi e cambiando mezza squadra. Dentro Carnesecchi al posto di Granchi e Cresta al posto di Manzi, quindi nuova regia e nuove attaccanti. Inizialmente sembra che i cambi abbiano effetto. La partenza del set è equilibrata ma la Farsetti riesce a superare di nuovo il muro di Lupi e Cestari producendo il primo vero allungo sull'11-7.

Ponsacco torna ad accorciare grazie agli unici errori di attacco della Lucchese 14-13. Ma Livia Bartoli pesca la soluzione Pellegrini concedendole di nuovo delle palle pennellate per metterla in condizione di scaricare la sua potenza riportando la squadra locale a + 3 sul 17-14. Un errore della Farsetti in schiacciata riporta Ponsacco a meno 2 (21-19), ma poi la banda lucchese si prende la rivincita murando un attacco della Giorgi per il 22-19. Due errori in palleggio della squadra ospite, non decisa nelle sue azioni, chiudono il set 25-19.

All'inizio della terza frazione di gioco Donati cambia di nuovo la palleggiatrice facendo rientrare in campo Stacchini al posto di Lupi e in attacco Manzi al posto di Carnesecchi. Dopo una fase iniziale equilibrata la Lucchese riprende il volo con un ace in battuta della Pellegrini(11-7), un punto di Francesca Lazzarini su perfetta alzata di Livia Bartoli(15-9), un ace della Bartoli (16-9) ed una schiacciata di Federica Lazzarini che stende ogni speranza di recupero ospite(17-9).

A questo punto Ponsacco tenta l'ultima carta sostituendo anche il libero. Dentro Falleri al posto di Cacciapuoiti, ma anche questa mossa non produce effetti diversi. Due ace di Francesca Lazzarini chiudono il set per un agevole 25-12, più facile del previsto. La chiave del successo rossonero si chiama Livia Bartoli, che riesce sempre ad esaltare le sue attaccanti con pregevoli combinazioni che hanno scardinato il temuto muro e la difesa avversaria. Come sempre positivo anche il contributo in bagher del libero Elena Davini. Sacrificata per l'occasione la quarantenne centrale Bianca Biagini, ma dice Tognocchi: "Bianca è una centrale per noi molto importante. L'ho sacrificata all'ultimo istante in panchina perché inizialmente mi ha colto di sorpresa lo schieramento avversario che avevo studiato al video. Ho dovuto controbattere le caratteristiche della Granchi con Risaliti e Francesca Lazzarini. Sono soddisfatto della partita interpretata alla perfezione dalle mie ragazze".

Un grande plauso al tecnico Tognocchi che prepara ogni partita con intelligenza studiando sempre al video la squadra avversaria e brave le ragazze a mettere in pratica sul parquet le sue preziose indicazioni. A questo punto per la Lucchese la serie C è un sogno che si può avverare. Gara 2 è in programma mercoledi alle 21 al Palaiacopini di Ponsacco. In caso di vittoria la Lucchese è in serie C, altrimenti sarebbe tutto rimandato in gara 3 sabato al Palaitis.

TABELLINO

Lucchese: Risaliti 7, Pellegrini 15, Farsetti 13, Grazzini (NE), Biagini (NE), Bartoli (K) 3, Federica Lazzarini 6, Francesca Lazzarini 8 All.Tognocchi.

Ponsacco: Manzi 1, Cestari (K) 6, Lupi, Stacchini 1, Giorgi 8, Marinari 1, Cresta 4, Carnesecchi 2, Granchi 1, Cacciapuoti, Falleri. All.Donati.

1.o arbitro: Valentina Amari di Prato. 2.o arbitro:Giuseppe Romeo di Prato.