La Ludec si gioca al PalaDogali l'accesso alla finale dei play-off

sabato, 11 maggio 2019, 21:33

di Valter Nieri

La Ludec 91 continua a crederci dimostrando di essere una squadra che non molla mai fino in fondo. Dopo aver terminato la regular season nel girone C del campionato di Promozione toscano al quarto posto, sta continuando ad essere in gioco nei play-off dopo aver eliminato nei quarti di finale Cefa Castelnuovo ed essere arrivata in gara 3 in semifinale contro la vincente del girone nella regular season Carrara Legend.

Trascinata dall'intramontabile cinquantacinquenne pivot codognese Mario Boni la squadra di coach Renieri si è imposta in gara 2 per 67-50 al Palacavanis rimandando il verdetto per l'accesso alla finale a gara 3 in programma domani alle 18,30 alla palestra Dogali di Carrara.

La Ludec ha lavorato duramente per arrivare a giocarsi queste partite e contro Carrara in gara 2 ha confermato di essere un gruppo che può adattarsi a qualsiasi avversario su entrambi i lati del campo garantendo una buona versatilità.

La differenza la fa sempre Mario Boni che galvanizza la sua squadra con il suo grande temperamento e grazie soprattutto alle sue capacità di tiro dalla lunga distanza come in gara 2 dove ha realizzato da top score 24 punti.Tagliato in questa stagione il traguardo dei 20 mila punti in campionati di Federazione, punta ora a fare il possibile per raggiungere un altro traguardo che avrebbe del miracoloso visto il potenziale maggiore della squadra avversaria.

Nella gara vittoriosa al Palacavanis questo è lo score della Ludec: Brogi A. 6,Fantozzi T 2,Giuntoli S,Teglia L 3,Boni M 24,Puccinelli S,Slani A 5,Bertucci G 10,Nanni S 9,Mandroni M,Passaglia M,Boni G 8.

Il presidente Patrizia Fanucchi che assieme a Marco Del Carlo gestisce la società in massima serenità e senza pressioni, ha sempre dato priorità di importanza al settore giovanile, ma avere la prima squadra sulla soglia delle finali play-off le ha dato rinnovate e diverse soddisfazioni e a questo punto si augura di arrivare fino in fondo pur consapevole delle difficoltà ambientali che la sua squadra troverà domani pomeriggio.

"Giocheremo le nostre carte fino in fondo - sostiene - senza mollare mai come i nostri ragazzi con grande generosità hanno fatto sino ad ora,poi accoglieremo sempre serenamente qualsiasi risultato anche se vincere è ovvio ci farebbe maggiormente piacere".