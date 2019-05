Sport



La Polisportiva Volley Capannori nell'ultima giornata del torneo Under 17 femminile batte Pescia

martedì, 7 maggio 2019, 21:44

A Capannori presso il PalaMarco Da Valle dell’Istituto Comprensino, la Polisportiva Volley Capannori, nella 10^ e ultima giornata del Torneo Under 17 Femminile girone C, vince nettamente davanti al suo numeroso pubblico contro l’ospite pistoiese Pallavolo Delfino Pescia fermando il tabellone sul 3-0 con i seguenti parziali: 25-17, 25-23, 25-20. Ottimo l’arbitraggio della sig.na Michela Fiori, al tavolo segnapunti Nicola Lanfri, addetto all’arbitro Renato Avanzinelli.

La squadra capannorese è scesa in campo con: Luisa Avanzinelli libero, Irene Buoni schiacciatrice (K) 13, Francesca Da Valle opposto, Vittoria Favilla palleggiatrice 1, Marika Franceschini centrale 7, Irene Lanfri opposto 9, Silvia Lunardi centrale 15, Irene Palmucci schiacciatrice 15; non entrate: Marta Battisti opposto, Marta Doroni centrale, Rebecca Lencioni libero, Elena Sozzani opposto, Alessandra Zefi palleggiatrice.

I coach Maurizio Gigante ed Erika Franceschini, a fine gara hanno così commentato: “oggi le nostre ragazze sono partite subito forti, mettendo in difficoltà sin dall’inizio le avversarie chiudendo così il primo set con un buon vantaggio. Nel secondo periodo, le nostre atlete se pur entrate in campo belle cariche, riuscivano a chiuderlo sono nel finale lasciando giocare le avversarie punto/punto, ed infatti si concludeva a nostro favore con il minimo vantaggio. Nella terza frazione, riprendevamo a dettare il gioco e con un netto 25 a 20 terminavano la gara, guadagnando così i 3 punti utili per smuovere la classifica, chiudendo così il Torneo al 4° posto ad un solo punto dalla terza”.

Coach Gigante ha altresì aggiunto: “nella partita odierna si è visto come l’intenso lavoro svolto in questa ultima settimana abbia dato i sui frutti, in campo una bella pallavolo da parte di tutte le ragazze”.

Il presidente della Polisportiva Capannori Volley, Luca Fontana, si è detto più che soddisfatto dell’ottimo risultato e del bel gioco espresso dalle ragazze durante l’intero torneo, evidenziando il migliorarsi e la crescita tecnica delle stesse.

Il pubblico di casa, accorso numeroso a fine gare ha applaudito le ragazze per l’ottima prestazione e per l’ottimo risultato raggiunto.

In conclusione il tecnico Maurizio Gigante, ha parlato del bel Fair Play che c’è stato tra le tifoserie e tutte le atlete, fatto questo che lo ha riempito di gioia come lo è stato il vedere durante il saluto di fine gara, il proprio capitano Irene Buoni, recarsi presso la panchina avversaria per salutare e sincerarsi delle condizioni fisiche dell’atleta infortunatasi alla caviglia nel corso del terzo set.

Questa la classifica finale del girone C: Montebianco/ctt 25, Volley Pantera Lucca Bianca 21, Asd Pallavolo Delfino Pescia 15, Asd Polisportiva Capannori 14, Volley Porcari 14, A.s.appennino P.se Volley Asd 1.