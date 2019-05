Sport



Lucchese Volley, è il momento della verità: stasera al Palaitis Gara 1 play-off contro Ponsacco

sabato, 11 maggio 2019, 00:24

di Valter Nieri

Svanita per un solo punto la promozione diretta a vantaggio di Montebianco della camiglianese Vanuzzo, per la Lucchese Volley è giunto il momento della verità, quello dei play-off.

Stasera alle 21 riceve al Palaitis il Ponsacco dell'esperto coach Roberto Donati che ha chiuso al terzo posto la regular season nel girone B, per gara 1. Ritorno mercoledi al Palaiacopini e l'eventuale bella ancora al Palaitis sabato 18 maggio.

Una sfida che può coronare la splendida stagione di Livia Bartoli e compagne che hanno avuto nella regular season una partenza rallentata a causa anche dei diversi infortuni per poi ripartire a pieno ritmo con più continuità e compattezza mostrando una buona organizzazione di gioco.

In un girone A avvincente come in poche altre occasioni, cinque squadre hanno lottato fino all'ultimo sia per la promozione diretta, sia per conquistare una delle due posizioni play-off. Le ultime partite sono state caratterizzate dalla sfida a distanza fra Montebianco e Lucchese, con le pievarine che hanno avuto la meglio nello scontro diretto, probabilmente decisivo, vinto con fatica al Palafanciullacci in un emozionante tie-break.

Ed ora Ponsacco è l'ultimo scoglio per la squadra allenata dal cinquantenne coach di Borgo a Mozzano Alberto Tognocchi, alla prima stagione da primo coach, che dice: "Puntavamo alla promozione diretta, ma ora dobbiamo concentrarci per rimediare alla mancata promozione diretta confermando il nostro obiettivo di inizio stagione. Nei play-off conta di più l'aspetto mentale e fisico che atletico. L'episodio a favore e un po' di fortuna, perché no?, sono aspetti importanti per vincere la doppia sfida. Per questo motivo in settimana ho fatto applicare alle ragazze metodi di allenamento diversi, rinunciando al lavoro di pesi estensivo del lunedi, meno utile al termine di una stagione lunga ed intensa ,per non cumulare troppa stanchezza".

Livia Bartoli sta recuperando dopo l'infortunio di Capannori?

"Nel successo contro la Toscanagarden ha accusato un leggero stiramento al vasto mediale - risponde Tognocchi - ed è stata precauzionalmente tenuta a riposo contro il Chianti, sottoponendosi a vari laser ed alle cure del fisioterapista. Ora sta meglio e spero proprio che possa giocare, per noi è fondamentale. E' indisponibile la Beani, sua naturale sostituta e, quindi, mi troverei costretto nel caso Livia non recuperasse a trasformare di ruolo Federica Lazzarini, mettendola in regia".

Tognocchi anche lo scorso anno arrivò ai play-off, ma da secondo allenatore, come collaboratore di Rebechini al Buggiano in serie C. Continua ad avere risentimenti muscolari anche la Grazzini, quindi è probabile che la scelta delle due centrali domani sera ricada su Risaliti, Francesca Lazzarini e Bianca Biagini.

Nessun problema invece per le bande Diletta Pellegrini e Tersa Farsetti, come per l'opposto Federica Lazzarini. Libero Davini che con il suo tempestivo bagher si è rivelata la migliore nel ruolo dell'intero campionato. Del Ponsacco da temere l'esplosività da posto 2 di Carnesecchi e Granchi mentre dispone di una buona difesa a muro con Elléna Cestari ed è abbastanza preciso anche in ricezione.

Arbitro designato Valentina Amari, 2.o arbitro Romeo Giuseppe.