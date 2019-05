Sport



Luna Carocci ad un passo dal suo secondo scudetto

giovedì, 9 maggio 2019, 13:51

di valter nieri

In un Saint Joseph che ha fatto registrare il tutto esaurito si è giocata ieri sera la finale di andata della Ligue A francese con l'RC Cannes di Luna Carocci che ha superato per 3-1 il Volley Ball Nantes del presidente Monique Bernard.

Uno show davanti a 2800 spettatori che hanno assistito ad una partita entusiasmante anche se a fare festa è stata la squadra ospite del tecnico bolognese Riccardo Marchesi.

La globetrotter di Antraccoli si è distinta ancora una volta nel ruolo di libero in ricezione e difesa,contribuendo in maniera essenziale al successo della sua squadra ed ora è ad un passo dal suo secondo scudetto consecutivo dopo averlo vinto lo scorso anno nel campionato tedesco.

Una Luna Carocci visibilmente affranta e segnata, però, dalla stanchezza. "Con questa formula al meglio delle tre gare - sottolinea la globetrotter - poi così ravvicinate, è un massacro. Fra oggi e domani dobbiamo pensare a recuperare più energie possibili perché sabato siamo di nuovo sul parquet al Palavittorie per gara 2. Ieri sera abbiamo festeggiato il successo, ma con moderazione, non dobbiamo adagiarci sugli allori perché non abbiamo ancora vinto niente. Anche nella regular season vincemmo al Saint Joseph, ma poi perdemmo in casa la gara di ritorno, pur con gli infortuni del caso che avemmo in quella occasione".

Il punteggio: 25-20/16-25/18-25/23-25. Nel primo set dopo un vostro vantaggio sul 14-13 vi siete un po' addormentate concedendo 7 punti consecutivi.

"In effett i- risponde Luna - abbiamo subito eccessivamente la forza avversaria e la difesa della statunitense Annika Albrecht che non dimentichiamo lo scorso anno in Nebraska fu anche la seconda miglior realizzatrice. Al termine del set coach Marchesi ci ha detto di essere meno rigide in tutto ed un po' più sfrontate in attacco, oltre a farci modificare la tattica di muro-difesa sulla Albrecht. Abbiamo messo in pratica i suoi consigli e dopo siamo ripartite esprimendo al meglio il nostro gioco tornando a soffrire nell'ultimo set equilibrato fino al punto finale".

Luna Carocci, la pallavolista lucchese più popolare in questo momento a livello internazionale, nel corso del campionato ha dato un forte segnale di un'interazione che sta crescendo in lei sempre partita dopo partita. Ha raggiunto sulla soglia dei 30 anni il pieno della maturità fisico-tecnica, ma anche atletico-morale entrando nelle top ten europee del suo ruolo.

Con questa vittoria è ad un passo dal suo secondo scudetto, dopo quello dello scorso anno vinto in Germania. A quasi 31 anni ha colto i più grandi successi della sua carriera vincendo anche la Supercoppa tedesca con lo Scweriner lo scorso anno e la Supercoppa italiana nel 2014 con la Robur Tiberi di Urbino. Se sabato riuscirà nell'impresa sarebbe una delle poche se non l'unica atleta ad aver vinto almeno un titolo fra Italia, Germania e Francia.

Sappiamo che è anche un po' superstiziosa.

"Mi allaccio sempre le scarpe prima del fischio di inizio - risponde - dove si nota un ciondolo a forma di elefantino che mi aveva regalato mia nonna Carla Bonturi per il mio diciottesimo compleanno. Non lo tolgo più da febbraio da quando mia nonna è morta, così me la sento sempre vicina".

Ieri sera a chi ha riposto per prima dei suoi numerosi messaggi?

"Ai miei genitori - conclude - Eva Gianneschi e Massimo Carocci, che hanno seguito la direttta televisiva su pay tv da casa ed al mio fidanzato che abita a Milano Gerardo Campellone".

Carocci, la Luna che splende più del sole. E' ad un passo da un trionfo che darebbe orgoglio a tutto il volley lucchese, un proseguimento di Nadia Centoni che dopo aver attaccato le scarpette al chiodo insegue ora nuove soddisfazioni come preparatrice atletica del Bisonte. Sabato alla città della Croisette si potrebbe assistere ad un nuovo esaltante festeggiamento da parte di una atleta lucchese.