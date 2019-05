Sport



L'Under 15 Porcari Volley si gioca l'accesso alle semifinali del torneo Appennino toscano

mercoledì, 22 maggio 2019, 19:02

di Valter Nieri

Il Porcari Volley in nemmeno due anni da quando è stato fondato dai presidenti Roy Tocchini e Maurizio D'Olivo, sta velocemente sviluppando un progetto di crescita del proprio settore giovanile favorendo un crescente reclutamento di giovani atlete.

Roy Tocchini è soddisfatto di aver bruciato i tempi dell'attesa: "Vogliamo continuare a crescere e dare continuità al nostro progetto tecnico e di valore societario. In attesa degli immediati eventi che ci vedono impegnati a cercare di andare più avanti possibile nei risultati positivi con l'Under 15, per la prossima stagione abbiamo già impostato il programma. Cercheremo di allestire una squadra di 1^ Divisione con l'obiettivo di salire di categoria in due stagioni, due squadre Under 18, una allenata da Debora Bochicchio e l'altra da Marco Fabbri che si occuperà anche della crescita della Under 16. L'Under 13 e 14 saranno, invece, affidate a coach Federico Fiaschi che ha precedenti fino alla B2 nel quale deponiamo la nostra massima fiducia. Fiaschi seguirà nei prossimi anni anche i parametri dell'evoluzione di queste bimbe, gettando le basi per il futuro".

Intanto piccole soddisfazioni non mancano. La squadra Under 15 di Marco Fabbri dopo aver vinto il girone D, consolidando la prima posizione in classifica nell'ultima giornata quando ha avuto la meglio per 3-0 sulla Nottolini, vede ora avvicinarsi sempre di più la possibilità di disputare le semifinali del torneo Appennino Toscano interprovinciali.

Per accedere a questo traguardo deve vincere nella partita secca dei quarti sabato alla palestra comunale di Fornaci di Barga contro il Barga Coppo Team. La partita, che avrà inizio alle 16,30, sarà affrontata dalla squadra di Fabbri al gran completo, avendo recuperato anche l'opposto Vittoria Dell'Angelo ferma diverso tempo per infortunio.

Questa la possibile formazione: Carolina Tocchini in regia, opposto Elena Zefi, ma con la ritrovata Vittoria Dell'Angelo a disposizione. Bande Martina Zanda e Elisa Carmignani. Al centro Anna Manzoli e Matilde Stefani, libero Gabriela Panfi.

Chi vince affronterà in semifinale in gara unica la vincente fra Pescia e Valdiserchio. "Sono soddisfatto - conclude il presidente - dell'entusiasmo e dell'impegno di ogni singola ragazza ed anche convinto che continuando a lavorare duramente e bene raccoglieremo anche delle soddisfazioni".

Intanto il messaggio Porcari volley è stato captato da imprenditori disposti ad investire nel volley. Si sta consolidando il rapporto di fiducia con gli sponsor Sadas, Acqua Azzurra ed il Gruppo Puccetti con Acqua Silva.