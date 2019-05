Sport



Millecinquecento podisti alla 41^ passeggiata per S. Cassiano a Vico

sabato, 11 maggio 2019, 14:58

di Valter Nieri

Cresce l'attesa per la 41^ Passeggiata per S.Cassiano a Vico. Domani mattina se il tempo sarà clemente sono previsti 1500 podisti alla partenza di fianco la Chiesa di S.Cassiano a Vico per una marcia podistica ludico motoria, 22° appuntamento stagionale con il Trofeo Podistico Lucchese.

Ad organizzare l'evento come sempre il Circolo Ricreativo di S.Cassiano a Vico presieduto da Giuseppe Nieri ed il suo successo è dovuto ad un percorso vario particolarmente gradito sia per i lunghi tratti asfaltati sia per i tratti alberati sterrati che salgono sulle dolci colline, dove il tracciato diventa in alcuni punti puro trail fra sentieri segnati tra i boschi.

Alla partenza libera dalle 7,30 alle 9 si potrà scegliere uno dei quattro percorsi che sono di km.3,6,13 o 18. Sulla distanza più lunga il circuito si snoda in direzione Marlia fino al Monumento dei Caduti per poi costeggiare su strade sterrate la monumentale Villa Reale e salire verso S.Pancrazio e Ciciana, una fra le più belle colline lucchesi che raccoglie case immerse in una oasi di tranquillità, sede anche della Vistosa, una antica corte trasformata in una struttura per vacanze, preferita ogni anno dai molti turisti amanti delle colline lucchesi.

Nel percorso si costeggia anche la cornice elegante e suggestiva dell'azienda agricola La Badiola con la sua collezione di vini ed oli di alta qualità. Quindi i podisti faranno il percorso inverso proseguendo un altro itinerario che si conclude nel punto di partenza nei pressi della Chiesa di S.Cassiano a Vico. Diversi i punti di ristoro per rifocillare i partecipanti con diverse bevande a base di arancia e limone,il più ricco dei quali all'arrivo dove si possono gustare dei panini a base di salumi nostrali del salumificio Massagli Vincenzo.

Il pane fresco ed anche i buccellati artigianali sono offerti dal panificio Bonin Lucia di S.Cassiano a Vico.Domani è la festa della mamma e gli organizzatori hanno sempre avuto un occhio di riguardo per la ricorrenza alla figura femminile ed a tutte le donne sarà offerto un omaggio floreale per allietare la loro partecipazione.

Tanti appassionati, amici e sostenitori dello storico gruppo podistico uniti per solidarietà a questa competizione che ricorda vecchi dirigenti e amici scomparsi da diverso tempo e che contribuirono in maniera rilevante alla crescita di questa marcia podistica alla memoria di Silvano Froli, Franco Goiach, Rino Pucci, Domenico Parrini e Nazzareno Campagna.