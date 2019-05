Sport



Montecarlo torna in auge con le vittorie di Galeotti e Cipollini

martedì, 28 maggio 2019, 18:11

di Valter Nieri

L'USD Montecarlo Ciclismo, vicino a tagliare il traguardo dei 60 anni di attività, è parte della storia, cultura e costume di un piccolo comune trasformato in città del vino, una collina produttiva che si affaccia sul vecchio borgo estendendosi su splendidi vigneti.

La sua aria salubre favorisce il proliferarsi di fattorie didattiche che si trasformano in aziende agrituristiche erette su un promontorio che domina la piana lucchese. Da queste parti il ciclismo è come il vino e segue di pari passo le tradizioni del paese e la gente ama la sua città proponendo all'amministrazione comunale itinerari di pulizia protetti per assicurare in soddisfacenti condizioni l'ambiente.

Ma la società ciclistica nutre anche ambizioni di vittoria. Fa parte di essa la storia del ciclismo lucchese e domenica ha rinverdito questa tradizione imponendosi con una fantastica doppietta. Nella categoria allievi è stato rotto il digiuno delle vittorie con il suo alfiere principale Federico Galeotti, un passista veloce di secondo anno che ha nella resistenza la sua dote migliore e si impegna al massimo per sfruttare le sue capacità. La sua perseveranza, dopo che aveva sfiorato il bersaglio in tre occasioni, è stata premiata. L'atleta diretto dai D.S.Bertoncini e Lucchesi si è imposto nella località La Catena di San Miniato aggiudicandoci il 1.o Trofeo Vazzana Paolo e figlio, tagliando vittorioso il traguardo al termine di km.50,400 alla media di 38,078.

Al secondo posto si è piazzato Matteo Belluomini del G.S.Iperfinish ASD, terzo Alessandro Romeo Zanetti del Team Valdinievole A.S.D. Un successo che era nell'aria dopo il secondo posto del 5 maggio a Livorno nel 33.o Trofeo Concessionaria Renault Dacia e i due terzi posti del 14 aprile a Ronchi di Massa nel 1.o Memorial Andrea Manfredi e del 28 aprile a Donoratico nella Coppa Liberazione.

Dopo due settimane falcidiate dalla pioggia torna al successo, il quarto stagionale, Edoardo Cipollini nella categoria Esordienti di secondo anno. L'ultimo figlio d'arte dei grandi del ciclismo non se l'è sentita di rischiare nelle due settimane precedenti di farsi trovare pronto in una volata che sull'asfalto bagnato ha il sapore della roulette. Ma domenica a Monsummano Terme nel 5.o Trofeo Tuttomop non soltanto ha dominato e vinto la corsa al termine di 42 km. ad una media sostenuta di 38,989 da fare invidia alla categoria superiore, ma si è anche preso una rivincita sull'italo-americano Myles Corey Porcelli della squadra piemontese Pedale Ossolano, dopo che a Monte S.Quirico era stato battuto nel Trofeo Angelo Impianti.

Questa volta il velocista lucchese non è incorso nel solito errore di lanciare troppo presto la volata finendo per non averne più negli ultimi cento metri. Al terzo posto si è classificato il neo campione provinciale pistoiese Tommaso Pini del G.S.Via Nova.

Edoardo Cipollini promette bene e ha le stimmate del velocista ereditate da suo zio Mario, anche se ovviamente è sempre molto presto fare su di lui previsioni azzardate. Il suo quarto successo stagionale è stato accolto con grande soddisfazione dal D.S.Domenico Pellegrini e dall'accompagnatore Beppe Grassi. Una doppietta che è stata festeggiata assieme a pochi intimi e ai dirigenti del Montecarlo Di Galante e Domenichini alla pizzeria da Mauro di S.Giuseppe di Montecarlo, il locale dei giovani e degli sportivi. L'umore in casa grigiorossa è brillante, c'è la gioia che viene giustamente scaricata, ma senza esagerazione, perché le squadre devono continuare ad allenarsi per andare alla costante ricerca di nuove sfide.