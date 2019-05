Sport



Nuove Pantere entrano a pieno regime nel campionato

venerdì, 3 maggio 2019, 09:03

Con il mese di aprile si chiude il primo mese di campionato e il baseball ed il softball lucchesi entrano nel vivo; giocate già 30 partite sulle 96 da giocare in tre mesi. Un divertimento per grandi e piccini ed un importante impegno per la società, concentrata a divugare e far giocare due sport bellissimi tra i più giocati al mondo.

Il bilancio di queste settimane è positivo specie per il softball che gioca con grande determinazione e grinta due campionati: A2 assieme al Massa e Under 18. Belle partite, sempre tirate al limite e divertenti un vero orgoglio per le Nuove Pantere e per il rilancio di questo meraviglioso sport femminile. Indietro il baseball che con i campionati Under 15, Under 18 e Serie C deve ancora ritrovare un equilibrio dopo la bellissima storia del 2016 con la vittoria del campionato. Aver rinunciato alla serie B per mancanza di fondi nel 2018 ha sicuramente danneggiato il movimento: adesso si riparte con i giovani e giovanissimi per riprendere il cammino. Svettano in solitario a quota 1000 (imbattuti) i giovani cuccioli della Under 12 guidati da Claudio Presenti che assieme ai bimbi del Massa giocano e si divertono nel loro campionato.

Come sappiamo gli obiettivi delle Nuove Pantere, la cui dirigenza è quasi interamente rinnovata, sono di medio periodo: per costruire bravi giocatori di baseball e softball ci vogliono anni e la maturità massima di un giocatore ed una giocatrice si raggiungono tra i 28 ed i 38 anni! Ma la perseveranza e la passione di questi dirigenti è la migliore garanzia per regalare a Lucca ed alla sua provincia grandi soddisfazioni nei prossimi anni.