Oliver Mankowski straordinario argento ai campionati italiani giovanili di Terni

giovedì, 2 maggio 2019, 17:04

Giornata che si può tranquillamente definire storica per l'Incas Caffè Tennistavolo Lucca che, nella giornata di mercoledì primo maggio, giunge all'argento ai campionati italiani giovanili Fitet (Federazione Italiana Tennistavolo ) nella categoria " giovanissimi" grazie ad uno strepitoso Oliver Mankowski che sfiora addirittura la medaglia d'oro; mai nessuno da quando esiste questa storica società lucchese era riuscito a giungere ad un risultato cosi importante. Sotto la sapiente guida di coach Nicola Di fiore, Oliver ha dapprima sbaragliato la concorrenza nel girone (girone a 5 giocatori) sconfiggendo tutti i suoi avversari con un secco 3-0 e successivamente ha costruito passo dopo passo, avversario dopo avversario, il suo capolavoro nel tabellone a eliminazione diretta giungendo in finale contro Francesco Trevisan ( U.S.T.T Azzurra Gorizia) con cui si è addirittura ritrovato a condurre per due sets a zero. Giornata quindi che sarà sicuramente ricordata a lungo nella Lucca pongistica e non solo che gratifica sicuramente il bellissimo percorso di questo giovanissimo talento ma anche quello di un grande allenatore come Nicola Di Fiore e tutto il lavoro che la società sportiva svolge quotidianamente, a partire dal Presidente Claudio Frediani. Un grossissimo ringraziamento va anche a tutti i soci che non hanno mai fatto mancare il proprio tifo e il proprio attaccamento durante questa giornata a dir poco esaltante!