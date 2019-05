Sport



Oltre 500 persone alla Music Color Run

lunedì, 27 maggio 2019, 20:41

Dopo il grande successo riscosso nel 2017, l'associazione ONLUS "Il sorriso di Stefano" si è rimessa in gioco organizzando una delle corse più divertenti e colorate di questi tempi aprendo così le porte all'estate 2019.

A realizzare questo bellissimo evento però non siamo stati soli perché il tutto non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di molti che adesso veniamo con immenso piacere a ringraziare.

In primis grazie a tutti gli sponsor che ci hanno supportato: ISA Compagnia italiana sicurezza e ambiente, DAI ORA, Masini - Centro Commerciale, Alfa Color, Autocarrozzeria Tris, Manuel Venturi - Responsabile clienti Alleanza e Pollastrini rappresentanze,

Grazie perché il vostro contributo è stato FONDAMENTALE.

Grazie poi ai nostri preziosi punti di iscrizione per essersi resi disponibili a raccogliere le iscrizioni nelle settimane precedenti all'evento: Auser Club - La Palestra, SMASH HIP HOP POIN1, Edikoleria di Barsotti Nicola, Bar Olimpia , Life Esclusivamente Per Tutti, Edicola L'emporio . Grazie per la vostra disponibilità , perché in questo modo avete reso possibile evitare le file ai molti iscritti che si sono rivolti a voi.

Grazie poi alla nostra mitica Alice Migliavacca Zin , ormai un punto fermo e certezza unica. Con la sua carica di energia e di entusiasmo ha reso questa giornata ancora più colorata facendo ballare e divertire centinaia di persone! Grazie Ali zin per renderti sempre così disponibile.

Un ringraziamento speciale a Roberto Franchi dell'associazione per Lammari per l'aiuto nell'organizzazione.

Grazie poi al Gruppo sportivo di Lammari che ha reso possibile la realizzazione di un ristoro il quale ha accolto i partecipanti lungo le regole di Lammari facendoli rigenerare e rinfrescare! Sicuramente un enorme grazie va anche a Legambiente perché ha contributo affinché il nostro evento avvenisse a rifiuti zero.

Grazie ancora alla misericordia Santa Gemma Galgani per essersi resa disponibile ed essere stata presente con il suo team alla nostra manifestazione.

Inoltre ringraziamo Adolfo nonché custode dei "laghetti Isola bassa di Lammari " per la disponibilità dimostratasi nei nostri confronti; partire dai laghetti ed arrivarci è stato davvero entusiasmante !

Ed ancora ringraziamo il nostro fotografo di fiducia Stefano Meacci che ha immortalato i vostri momenti belli, colorati e ballati. Avrete sicuramente un bellissimo ricordo di questo fantastico evento ( a breve caricheremo tutte le foto ).

Ringraziamo anche il nostro mitico Chiasso e il suo fantastico "team" per aver regolato la viabilità lungo il percorso in maniera da poter realizzare una marcia all'insegna della sicurezza stradale!

Da ultimo, ma non sicuramente per importanza, GRAZIE A TUTTI VOI CHE ERAVATE PRESENTI. GRAZIE PER LA FIDUCIA E L'AFFETTO CHE ANCORA UNA VOLTA AVETE DIMOSTRATO NEI NOSTRI CONFRONTI!

Vedervi felici, contenti e con il sorriso sulle labbra è la nostra più grande soddisfazione!

GRAZIE DI CUORE A TUTTI DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE " IL SORRISO DI STEFANO".

È stato un successo inaspettato: siete stati FANTASTICI!