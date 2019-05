Sport : volley



Pantera e Lucchese, nasce un'unica squadra

venerdì, 31 maggio 2019, 17:48

di Valter Nieri

Nel volley femminile di serie C non assisteremo nella prossima stagione al derby fra Pantera e Lucchese, dopo l'accorpamento dei due codici Fipav per una unica squadra.

L'accordo si è ufficializzato fra la società di S.Marco e quella di S.Filippo al fine di consolidare i due rami societari che fanno capo a Ottorino Papini e il D.S.Roberto Arfavelli da una parte e Massimo Bartoli dall'altra.

"E' giunto il momento - dice il D.S.Arfavelli - di dare una svolta all'intero movimento volleystico lucchese ed in maniera unita con vantaggi reciproci, cercando di dare assieme una parità educativa e sportiva nello spirito del volley, facendo appassionare gli atleti e le atlete al nostro bellissimo sport".

Verranno suddivisi gli allenamenti della squadre Under femminili e maschili fra il Palamartini e il Palaitis per un progetto che guarda avanti, ma con intenzioni di vincere subito. Le prime squadre di Pantera e Lucchese vengono da due storie parallele. La prima vinse i play-off lo scorso anno, salendo in serie C dopo aver superato S.Miniato. La seconda ha vinto i play-off in questa stagione, salendo in serie C, dopo aver avuto la meglio sul Ponsacco in gara 3.

Per il prossimo campionato di C l'unica squadra dal nome Pantera Lucchese sarà costruita con giocatrici che garantiscono affidabilità per la categoria, guidate da coach Alessandro Bigicchi, un tecnico esperto sul quale fare affidamento anche per la conoscenza che ha sulle atlete.

Due codici uniti nel lavorare insieme verso una visione comune ed una conseguenza economica più sostenibile per grandi progetti. La bandiera della Pantera e capitano Arianna Palla (nella foto) verrà trasformata in team manager della società, quindi non farà più parte del roster titolare dopo aver trascinato la squadra a vincere i play-off lo scorso anno, anche se non è escluso che possa disputare in caso di necessità qualche partita.

A lei il probabile incarico di sviluppare all'interno della società quella figura che gestisce l'atmosfera dello spogliatoio, del parquet e di trait d'union fra società ed atlete. Un ruolo che le si addice essendosi guadagnata l'affetto e la fiducia delle atlete in tanti anni di lavoro, sempre costruttivo e redditizio. La base di partenza invita ad un cauto ottimismo. La squadra si sta costruendo su un buon potenziale, ben attrezzato, con giocatrici di esperienza e soprattutto di categoria che ruota sulla regista e probabile capitano Livia Bartoli, che con la sua crescita costante ha trascinato al successo la Lucchese in questa stagione.

Molto migliorata in velocità, forza e spirito di adattamento alle veloci, ome negli attacchi ad un piede e le sue alzate in fast. Ancora molta indecisione su chi sarà il suo opposto, forse il ruolo più difficile in questo momento da coprire. Al centro giocherà la coppia collaudata formata da De Cicco e Piegaia, mentre il libero dovrebbe essere Elena Davini, già in sincronia di movimenti con Livia Bartoli nella Lucchese.

Nel ruolo di banda dovrebbe rientrare dal fine prestito con l'Oasi Viareggio la forte ventitreenne Dania Torriani che ha giocato nell'ultima stagione in B2 nel girone F anche se terminata con una amara retrocessione. Su di lei c'è molta fiducia in società e Bigicchi l'ha allenata con la Lupa tre anni fa.

Un altro martello quasi sicuro di entrare nella rosa è Teresa Farsetti che gode della fiducia di Bigicchi per il carattere, la grinta e la volontà. Altro probabile inserimento è quello della ventenne Sara Barberini che ha fatto faville nell'ultima stagione con il Buggiano, raggiungendo i play-off in serie C. Un organico ancora da definire mentre i contatti della nuova unione societaria proseguono con Alessia Bramante per l'incarico di fisioterapista.