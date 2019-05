Sport



Partito il conto alla rovescia per il primo Torneo Open maschile organizzato dal Ct Lucca Vicopelago

mercoledì, 8 maggio 2019, 08:56

di michele masotti

Il crescente appeal del Circolo tennis Lucca Vicopelago, uno dei più importanti sodalizi della Toscana, si riscontra sia dagli ottimi risultati ottenuti dagli agonisti che dall’allestimento di eventi importanti. Dopo aver organizzato, assieme alla Mef Tennis Events, le finali scudetto di Serie A1 2018 al Palatagliate, con ottime possibilità di una gradita replica il prossimo mese di dicembre, il circolo biancorosso sta ultimando i preparativi per la prima edizione di un Torneo Open maschile, in programma dal 15 al 26 maggio e dotato di un montepremi da 2.500 euro.

Una competizione che vedrà sicuramente al via un campo partenti di assoluto livello. Ricordiamo che al vincitore spetterà un premio di 1.200 euro. Entro il 13 maggio dovranno essere iscritti chi ha una classifica da 4 n.c. a 3.8, il 15 maggio è limite massimo per i classificati da 3.4 a 2.8, mentre entro il 17 maggio ci sarà spazio per i classificati da 2.7 a 1° categoria. “L’organizzazione di questo torneo” – ci spiega il vice presidente del Ct Lucca Vicopelago Alessandro Terigi- “si inserisce in un processo di potenziamento della nostra Serie C maschile, formata da tanti giovani del nostro vivaio, con la quale speriamo di ripetere il cammino della nostra prima squadra femminile. Quest’anno i ragazzi, rinforzati da un tennista ungherese, sono stati eliminati ai play-off regionali da Ct Pontedera mettendo in mostra progressi incoraggianti. Per i nostri ragazzi che prenderanno parte al torneo, sarà certamente un momento di confronto prezioso dinanzi a tennisti più esperti. Torneo Open che ci auguriamo venga seguito da un numeroso pubblico.”

Con il vice presidente del circolo biancorosso proviamo a fare un bilancio su questo avvio di 2019. “I nostri 50 giovani agonisti si stanno facendo valere, sia livello individuale che nelle competizioni a squadre.” – ha dichiarato Terigi- “In inverno abbiamo investito molto sul vivaio, allestendo ben sette campi coperti. Il nostro obiettivo è migliorare ulteriormente la nostra già florida “cantera.” La “Final Four 2018”, ossia le finali tricolori del tennis nostrano, disputatasi in quel di Lucca hanno avuto un ottimo riscontro di pubblico. Ragion per cui, secondo Terigi, ci sono buone possibilità per ripetere questa tre giorni nel prossimo dicembre. “Sarebbe un onore poter ospitare di nuovo l’atto conclusivo della Serie A1.”- ha chiosato Alessandro Terigi- “Quest’anno speriamo di esserci noi con la prima squadra femminile a giocarsi il tricolore. Dopo le conferme delle sorelle Pieri e Angelica Matteucci, l’innesto della forte rumena Bara, siamo al lavoro per completare il roster con un’altra pedina di spessore.”