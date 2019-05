Premiati gli atleti di lotta libera dei vigili del fuoco al Coni

Altri articoli in Sport

venerdì, 10 maggio 2019, 12:33

Si scaldano i motori in casa Virtus per l’appuntamento con i campionati di società assoluti su pista 2019, la cui prima fase è in programma questo weekend ad Arezzo

venerdì, 10 maggio 2019, 10:44

Il ciclo Team San Ginese sta proseguendo la serie di successi ed il presidente Claudio Andolfi, un pensionato che dedica interamente il suo tempo libero alla società ciclistica gestita assieme a Francesco Lippi, traccia un primo bilancio sui risultati

venerdì, 10 maggio 2019, 10:01

La Geonova è giunta alle semifinali e dopo aver liquidato l'osso duro della Pielle, al termine di una entusiasmante quanto difficile gare tre, se la deve vedere con un osso ancora più duro, anzi potremmo cambiare termine di paragone e definirlo macigno, grosso almeno quanto una casa

venerdì, 10 maggio 2019, 08:47

Il pilota di Barga e i tecnici della sua squadra sono intervenuti profondamente sulla Suzuki Swift 1.6 nelle ultime settimane, apportando modifiche che hanno coinvolto elettronica e motore

giovedì, 9 maggio 2019, 13:51

L'atleta lucchese ieri sera con l'Rc Cannes ha vinto a Nantes 3 a 1 la finale di andata. Dopo averlo vinto in Germania, adesso la campionessa dell'Arancio può vincerlo anche in Francia

mercoledì, 8 maggio 2019, 20:32

Valter Nieri, giornalista pubblicista appassionato di sport e autore da sempre di articoli sul volley, il podismo, il ciclismo, l'atletica, la ginnastica ritmica e altri ancora, da oggi è un collaboratore della Gazzetta di Lucca